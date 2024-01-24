В Тобольске построят два новых отеля

Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев заявил, что договоренности о строительстве отелей уже достигнуты
В ближайшее время в Тобольске планируют построить два новых отеля. Договоренности об их строительстве уже достигнуты, сообщил в своем личном telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
«Продолжается работа над воплощением в жизнь мастер-плана развития Тобольска. В частности, достигнута договоренность о строительстве в городе двух отелей», — говорится в сообщении.
Пантелеев пояснил, что один из отелей на 120 номеров войдет в состав федерального гостиничного холдинга Cosmos Hotel Group. Его построят в районе Аптекарского сада. Строительством второго отеля займется тюменский инвестор.
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