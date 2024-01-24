В Тобольске построят два новых отеля

25 января 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев заявил, что договоренности о строительстве отелей уже достигнуты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ближайшее время в Тобольске планируют построить два новых отеля. Договоренности об их строительстве уже достигнуты, сообщил в своем личном telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. «Продолжается работа над воплощением в жизнь мастер-плана развития Тобольска. В частности, достигнута договоренность о строительстве в городе двух отелей», — говорится в сообщении. Пантелеев пояснил, что один из отелей на 120 номеров войдет в состав федерального гостиничного холдинга Cosmos Hotel Group. Его построят в районе Аптекарского сада. Строительством второго отеля займется тюменский инвестор.

В ближайшее время в Тобольске планируют построить два новых отеля. Договоренности об их строительстве уже достигнуты, сообщил в своем личном telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. «Продолжается работа над воплощением в жизнь мастер-плана развития Тобольска. В частности, достигнута договоренность о строительстве в городе двух отелей», — говорится в сообщении. Пантелеев пояснил, что один из отелей на 120 номеров войдет в состав федерального гостиничного холдинга Cosmos Hotel Group. Его построят в районе Аптекарского сада. Строительством второго отеля займется тюменский инвестор.