24 января 2024

В Тобольске построят два новых отеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол РБК в ресторане Дача. Тюмень, пантелеев андрей
Замгубернатора Тюменской области Андрей Пантелеев заявил, что договоренности о строительстве отелей уже достигнуты Фото:

В ближайшее время в Тобольске планируют построить два новых отеля. Договоренности об их строительстве уже достигнуты, сообщил в своем личном telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

«Продолжается работа над воплощением в жизнь мастер-плана развития Тобольска. В частности, достигнута договоренность о строительстве в городе двух отелей», — говорится в сообщении.

Пантелеев пояснил, что один из отелей на 120 номеров войдет в состав федерального гостиничного холдинга Cosmos Hotel Group. Его построят в районе Аптекарского сада. Строительством второго отеля займется тюменский инвестор.

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В ближайшее время в Тобольске планируют построить два новых отеля. Договоренности об их строительстве уже достигнуты, сообщил в своем личном telegram-канале заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. «Продолжается работа над воплощением в жизнь мастер-плана развития Тобольска. В частности, достигнута договоренность о строительстве в городе двух отелей», — говорится в сообщении. Пантелеев пояснил, что один из отелей на 120 номеров войдет в состав федерального гостиничного холдинга Cosmos Hotel Group. Его построят в районе Аптекарского сада. Строительством второго отеля займется тюменский инвестор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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