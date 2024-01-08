08 января 2024

В Пермском крае ликвидируют поселок лесозаготовителей, куда ссылали кулаков

© Служба новостей «URA.RU»
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С поселка переселили 37 семей Фото:

Администрация Юрлинского округа намерена ликвидировать поселок Сюзьва в Коми-округе. Проект закона размещен на портале заксобрания. Сюзьва возникла как леспромхозный поселок, куда в 30-е годы ссылали раскулаченных из Белорусии и Северного Кавказа. А в 40-е годы сюда отправляли спецпереселенцев из числа бывших польских военных.

«Проект закона вносится с целью исключения населенного пункта поселок Сюзьва из учетных данных административно-территориального устройства Пермского края. По результатам акта обследования населенного пункта от 21.08.2023 года установлено, что дома, здания, строения, сооружения в Сюзьве отсутствуют», — говорится в пояснительной записке.

Начиная с 2020 года из поселка были переселены 86 жителей: 20 семей уехали в Юрлу, четыре — в Кудымкар, пять — в Пермь, две — в Юго-Камский, по одной — в Соликамск, Нытву, Кукуштан и д. Кырова (Юрлинский район). Как отмечается в пояснительной записке, в поселке есть 34 земельных участка в собственности, но зданий и сооружений — нет. Признаков жизни (возделывание земли, выпас скота и т. д.) не обнаружено. Ранее URA.RU сообщало, что пермские депутаты упразднили рекордное количество деревень.

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Администрация Юрлинского округа намерена ликвидировать поселок Сюзьва в Коми-округе. Проект закона размещен на портале заксобрания. Сюзьва возникла как леспромхозный поселок, куда в 30-е годы ссылали раскулаченных из Белорусии и Северного Кавказа. А в 40-е годы сюда отправляли спецпереселенцев из числа бывших польских военных. «Проект закона вносится с целью исключения населенного пункта поселок Сюзьва из учетных данных административно-территориального устройства Пермского края. По результатам акта обследования населенного пункта от 21.08.2023 года установлено, что дома, здания, строения, сооружения в Сюзьве отсутствуют», — говорится в пояснительной записке. Начиная с 2020 года из поселка были переселены 86 жителей: 20 семей уехали в Юрлу, четыре — в Кудымкар, пять — в Пермь, две — в Юго-Камский, по одной — в Соликамск, Нытву, Кукуштан и д. Кырова (Юрлинский район). Как отмечается в пояснительной записке, в поселке есть 34 земельных участка в собственности, но зданий и сооружений — нет. Признаков жизни (возделывание земли, выпас скота и т. д.) не обнаружено. Ранее URA.RU сообщало, что пермские депутаты упразднили рекордное количество деревень.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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