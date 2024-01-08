В Пермском крае ликвидируют поселок лесозаготовителей, куда ссылали кулаков

09 января 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

С поселка переселили 37 семей Фото: Анна Майорова © URA.RU Администрация Юрлинского округа намерена ликвидировать поселок Сюзьва в Коми-округе. Проект закона размещен на портале заксобрания. Сюзьва возникла как леспромхозный поселок, куда в 30-е годы ссылали раскулаченных из Белорусии и Северного Кавказа. А в 40-е годы сюда отправляли спецпереселенцев из числа бывших польских военных. «Проект закона вносится с целью исключения населенного пункта поселок Сюзьва из учетных данных административно-территориального устройства Пермского края. По результатам акта обследования населенного пункта от 21.08.2023 года установлено, что дома, здания, строения, сооружения в Сюзьве отсутствуют», — говорится в пояснительной записке. Начиная с 2020 года из поселка были переселены 86 жителей: 20 семей уехали в Юрлу, четыре — в Кудымкар, пять — в Пермь, две — в Юго-Камский, по одной — в Соликамск, Нытву, Кукуштан и д. Кырова (Юрлинский район). Как отмечается в пояснительной записке, в поселке есть 34 земельных участка в собственности, но зданий и сооружений — нет. Признаков жизни (возделывание земли, выпас скота и т. д.) не обнаружено. Ранее URA.RU сообщало, что пермские депутаты упразднили рекордное количество деревень.

Администрация Юрлинского округа намерена ликвидировать поселок Сюзьва в Коми-округе. Проект закона размещен на портале заксобрания. Сюзьва возникла как леспромхозный поселок, куда в 30-е годы ссылали раскулаченных из Белорусии и Северного Кавказа. А в 40-е годы сюда отправляли спецпереселенцев из числа бывших польских военных. «Проект закона вносится с целью исключения населенного пункта поселок Сюзьва из учетных данных административно-территориального устройства Пермского края. По результатам акта обследования населенного пункта от 21.08.2023 года установлено, что дома, здания, строения, сооружения в Сюзьве отсутствуют», — говорится в пояснительной записке. Начиная с 2020 года из поселка были переселены 86 жителей: 20 семей уехали в Юрлу, четыре — в Кудымкар, пять — в Пермь, две — в Юго-Камский, по одной — в Соликамск, Нытву, Кукуштан и д. Кырова (Юрлинский район). Как отмечается в пояснительной записке, в поселке есть 34 земельных участка в собственности, но зданий и сооружений — нет. Признаков жизни (возделывание земли, выпас скота и т. д.) не обнаружено. Ранее URA.RU сообщало, что пермские депутаты упразднили рекордное количество деревень.