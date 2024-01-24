Московский адвокат сорвал суд в отношении сотрудника пермского УФСБ

25 января 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Защитник Григория Царегородцева не явился на судебное заседание из-за отпуска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском военном гарнизонном суде сорвалось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-сотрудника ФСБ Григория Царегородцева. Виной тому стала неявка на заседание адвоката подсудимого, передает корреспондент URA.RU из Пермского военного гарнизонного суда, где 25 января должно было состояться судебное заседание. Новость по теме Сотрудника ФСБ, обвиняемого в получении 100 млн взятки, будут судить в Перми «Адвокат Дмитрий Рощин прислал ходатайство о том, что в данный момент находится в отпуске, который заканчивается 28 января. Также он сообщил даты, когда может присутствовать в Перми на заседаниях», — передает корреспондент URA.RU слова судьи Дмитрия Малмыгина. Сам Царегородцев заявил, что из-за занятости московского адвоката он сейчас ищет нового защитника. На это он попросил дать ему время. Сторона обвинения согласилась с тем, что без адвоката рассмотрение уголовного дела невозможно. Царегородцева обвиняют в получении взятки в размере 100 млн рублей. По версии стороны обвинения, деньги он получил будучи начальником подразделения контрразведки УФСБ по Пермскому краю. За взятку силовик якобы должен был перевести в пермское СИЗО двух своих знакомых, которые были задержаны в Москве. Приятелям он пообещал, что уголовные дела в отношении них будут прекращены.

В Пермском военном гарнизонном суде сорвалось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-сотрудника ФСБ Григория Царегородцева. Виной тому стала неявка на заседание адвоката подсудимого, передает корреспондент URA.RU из Пермского военного гарнизонного суда, где 25 января должно было состояться судебное заседание. «Адвокат Дмитрий Рощин прислал ходатайство о том, что в данный момент находится в отпуске, который заканчивается 28 января. Также он сообщил даты, когда может присутствовать в Перми на заседаниях», — передает корреспондент URA.RU слова судьи Дмитрия Малмыгина. Сам Царегородцев заявил, что из-за занятости московского адвоката он сейчас ищет нового защитника. На это он попросил дать ему время. Сторона обвинения согласилась с тем, что без адвоката рассмотрение уголовного дела невозможно. Царегородцева обвиняют в получении взятки в размере 100 млн рублей. По версии стороны обвинения, деньги он получил будучи начальником подразделения контрразведки УФСБ по Пермскому краю. За взятку силовик якобы должен был перевести в пермское СИЗО двух своих знакомых, которые были задержаны в Москве. Приятелям он пообещал, что уголовные дела в отношении них будут прекращены.