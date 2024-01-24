24 января 2024

В элитном челябинском поселке потеряли экс-главу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, полиция, дпс, спины полиции
Депутаты обратились в полицию, чтобы экс-глава Нового Кременкуля передал власть Фото:

В элитном поселке Новый Кременкуль Сосновского района под Челябинском не могут найти бывшего главу Владимира Меркульева. Местные депутаты обратились в полицию, чтобы экс-глава передал дела новой администрации сельского поселения, однако Меркульев на связь не выходит. Об этом URA.RU 25 января сообщил новый глава поселка Сергей Желтов.

«Меркульев не является ни в полицию, ни в следственный отдел. Дома его не видно, на звонки не отвечает», — заявил Желтов.

Когда полиция приехала к Меркульеву домой, дома никого не было. Повестку пришлось оставить в двери. В назначенный срок в отдел МВД Меркульев не явился.

Действия экс-руководителя поселения не позволяют полноценно работать мэрии Нового Кременкуля, поскольку предыдущее руководство не передало своим преемникам имущества, документации и контроля над банковскими активами Нового Кременкуля. Это заставило депутатов совета поселения обратиться в полицию, чтобы она обеспечила законную передачу власти.

В настоящий момент в Новом Кременкуле началась проверка Контрольно-счетной палаты региона. Она включает в себя анализ исполнения бюджета поселка в части доходов, расходов и источников дефицита бюджета. Также будет проверено соблюдение требований бюджетного законодательства при составлении проекта местного бюджета, рассмотрении и утверждении решения о местном бюджете и отчета об исполнении местного бюджета.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В элитном поселке Новый Кременкуль Сосновского района под Челябинском не могут найти бывшего главу Владимира Меркульева. Местные депутаты обратились в полицию, чтобы экс-глава передал дела новой администрации сельского поселения, однако Меркульев на связь не выходит. Об этом URA.RU 25 января сообщил новый глава поселка Сергей Желтов. «Меркульев не является ни в полицию, ни в следственный отдел. Дома его не видно, на звонки не отвечает», — заявил Желтов. Когда полиция приехала к Меркульеву домой, дома никого не было. Повестку пришлось оставить в двери. В назначенный срок в отдел МВД Меркульев не явился. Действия экс-руководителя поселения не позволяют полноценно работать мэрии Нового Кременкуля, поскольку предыдущее руководство не передало своим преемникам имущества, документации и контроля над банковскими активами Нового Кременкуля. Это заставило депутатов совета поселения обратиться в полицию, чтобы она обеспечила законную передачу власти. В настоящий момент в Новом Кременкуле началась проверка Контрольно-счетной палаты региона. Она включает в себя анализ исполнения бюджета поселка в части доходов, расходов и источников дефицита бюджета. Также будет проверено соблюдение требований бюджетного законодательства при составлении проекта местного бюджета, рассмотрении и утверждении решения о местном бюджете и отчета об исполнении местного бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...