В элитном челябинском поселке потеряли экс-главу

Депутаты обратились в полицию, чтобы экс-глава Нового Кременкуля передал власть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В элитном поселке Новый Кременкуль Сосновского района под Челябинском не могут найти бывшего главу Владимира Меркульева. Местные депутаты обратились в полицию, чтобы экс-глава передал дела новой администрации сельского поселения, однако Меркульев на связь не выходит. Об этом URA.RU 25 января сообщил новый глава поселка Сергей Желтов.

«Меркульев не является ни в полицию, ни в следственный отдел. Дома его не видно, на звонки не отвечает», — заявил Желтов.

Когда полиция приехала к Меркульеву домой, дома никого не было. Повестку пришлось оставить в двери. В назначенный срок в отдел МВД Меркульев не явился.

Действия экс-руководителя поселения не позволяют полноценно работать мэрии Нового Кременкуля, поскольку предыдущее руководство не передало своим преемникам имущества, документации и контроля над банковскими активами Нового Кременкуля. Это заставило депутатов совета поселения обратиться в полицию, чтобы она обеспечила законную передачу власти.

В настоящий момент в Новом Кременкуле началась проверка Контрольно-счетной палаты региона. Она включает в себя анализ исполнения бюджета поселка в части доходов, расходов и источников дефицита бюджета. Также будет проверено соблюдение требований бюджетного законодательства при составлении проекта местного бюджета, рассмотрении и утверждении решения о местном бюджете и отчета об исполнении местного бюджета.