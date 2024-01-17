Депутаты элитного челябинского поселка обратились в полицию, чтобы взять власть

18 января 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

У властей Нового Кременкуля нет доступа в помещение администрации сельского поселения Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты поселка Новый Кременкуль Сосновского района (Челябинская область) обратились в правоохранительные органы, чтобы органы власти сельского поселения могли нормально работать. Об этом URA.RU 18 января сообщил глава Нового Кременкуля Сергей Желтов. «Депутатами написаны заявления в полицию, налоговые органы, управление юстиции. Сегодня заявления доставлены адресатам», — заявил Желтов. Депутаты, избранные в сентябре 2023 года, и выбранный ими глава поселения столкнулись с неожиданной проблемой. Представители предыдущей администрации и депутатского созыва не признали результаты прошедших в сентябре выборов и, соответственно, легитимность нового состава совета депутатов. В связи с этим новому главе не передано имущество, документация и контроль над банковскими счетами Нового Кременкуля. Администрация поселения не может исполнять возложенные на нее функции. У нее нет даже помещения, и депутаты вынуждены проводить заседания в доме культуры соседнего поселка Кременкуль. Областной суд отказался оспаривать итоги выборов, это значит, что он признал легитимность нового созыва совета депутатов Кременкуля и правомерность их решений, в том числе решения о назначении нового главы поселения. Теперь депутаты намерены получить в свои руки инструменты для управления муниципалитетом с помощью правоохранителей. В настоящий момент в Новом Кременкуле началась проверка. Проверка проводится Контрольно-счетной палатой региона. Она включит в себя анализ исполнения бюджета Нового Кременкуля в части доходов, расходов и источников дефицита бюджета. Также будет проверено соблюдение требований бюджетного законодательства при составлении проекта местного бюджета, рассмотрении и утверждении решения о местном бюджете и отчета об исполнении местного бюджета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты поселка Новый Кременкуль Сосновского района (Челябинская область) обратились в правоохранительные органы, чтобы органы власти сельского поселения могли нормально работать. Об этом URA.RU 18 января сообщил глава Нового Кременкуля Сергей Желтов. «Депутатами написаны заявления в полицию, налоговые органы, управление юстиции. Сегодня заявления доставлены адресатам», — заявил Желтов. Депутаты, избранные в сентябре 2023 года, и выбранный ими глава поселения столкнулись с неожиданной проблемой. Представители предыдущей администрации и депутатского созыва не признали результаты прошедших в сентябре выборов и, соответственно, легитимность нового состава совета депутатов. В связи с этим новому главе не передано имущество, документация и контроль над банковскими счетами Нового Кременкуля. Администрация поселения не может исполнять возложенные на нее функции. У нее нет даже помещения, и депутаты вынуждены проводить заседания в доме культуры соседнего поселка Кременкуль. Областной суд отказался оспаривать итоги выборов, это значит, что он признал легитимность нового созыва совета депутатов Кременкуля и правомерность их решений, в том числе решения о назначении нового главы поселения. Теперь депутаты намерены получить в свои руки инструменты для управления муниципалитетом с помощью правоохранителей. В настоящий момент в Новом Кременкуле началась проверка. Проверка проводится Контрольно-счетной палатой региона. Она включит в себя анализ исполнения бюджета Нового Кременкуля в части доходов, расходов и источников дефицита бюджета. Также будет проверено соблюдение требований бюджетного законодательства при составлении проекта местного бюджета, рассмотрении и утверждении решения о местном бюджете и отчета об исполнении местного бюджета.