В ХМАО полиция и ФСБ пресекли диверсию на Свердловской железной дороге

Террористы пытались устроить диверсию на железной дороге
В 2023 году полицейские и ФСБ в ХМАО пресекли диверсию на участке Свердловской железной дороги в районе Лангепаса. Об этом рассказал глава югорской полиции Дамир Сатретдинов.
«Совместно с региональным управлением ФСБ предотвращена попытка совершения диверсии на участке Свердловской железной дороги в районе города Лангепаса. Выявлена ячейка международной террористической организации», — рассказал Дамир Сатретдинов на расширенном заседании коллегии УМВД по итогам 2023 года.
Силовики арестовали 11 сторонников организации, приверженцев радикального ислама. Всего в 2023 году в ХМАО было предотвращено 11 терактов.
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