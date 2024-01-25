В ХМАО полиция и ФСБ пресекли диверсию на Свердловской железной дороге

25 января 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Террористы пытались устроить диверсию на железной дороге Фото: Ася Бронникова © URA.RU В 2023 году полицейские и ФСБ в ХМАО пресекли диверсию на участке Свердловской железной дороги в районе Лангепаса. Об этом рассказал глава югорской полиции Дамир Сатретдинов. «Совместно с региональным управлением ФСБ предотвращена попытка совершения диверсии на участке Свердловской железной дороги в районе города Лангепаса. Выявлена ячейка международной террористической организации», — рассказал Дамир Сатретдинов на расширенном заседании коллегии УМВД по итогам 2023 года. Силовики арестовали 11 сторонников организации, приверженцев радикального ислама. Всего в 2023 году в ХМАО было предотвращено 11 терактов.

В 2023 году полицейские и ФСБ в ХМАО пресекли диверсию на участке Свердловской железной дороги в районе Лангепаса. Об этом рассказал глава югорской полиции Дамир Сатретдинов. «Совместно с региональным управлением ФСБ предотвращена попытка совершения диверсии на участке Свердловской железной дороги в районе города Лангепаса. Выявлена ячейка международной террористической организации», — рассказал Дамир Сатретдинов на расширенном заседании коллегии УМВД по итогам 2023 года. Силовики арестовали 11 сторонников организации, приверженцев радикального ислама. Всего в 2023 году в ХМАО было предотвращено 11 терактов.