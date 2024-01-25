В ХМАО полиция и ФСБ пресекли диверсию на Свердловской железной дороге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Железнодорожные пути. Поезд. Тюмень, рельсы, железная дорога, жд пути
Террористы пытались устроить диверсию на железной дороге Фото:

В 2023 году полицейские и ФСБ в ХМАО пресекли диверсию на участке Свердловской железной дороги в районе Лангепаса. Об этом рассказал глава югорской полиции Дамир Сатретдинов.

«Совместно с региональным управлением ФСБ предотвращена попытка совершения диверсии на участке Свердловской железной дороги в районе города Лангепаса. Выявлена ячейка международной террористической организации», — рассказал Дамир Сатретдинов на расширенном заседании коллегии УМВД по итогам 2023 года.

Силовики арестовали 11 сторонников организации, приверженцев радикального ислама. Всего в 2023 году в ХМАО было предотвращено 11 терактов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2023 году полицейские и ФСБ в ХМАО пресекли диверсию на участке Свердловской железной дороги в районе Лангепаса. Об этом рассказал глава югорской полиции Дамир Сатретдинов. «Совместно с региональным управлением ФСБ предотвращена попытка совершения диверсии на участке Свердловской железной дороги в районе города Лангепаса. Выявлена ячейка международной террористической организации», — рассказал Дамир Сатретдинов на расширенном заседании коллегии УМВД по итогам 2023 года. Силовики арестовали 11 сторонников организации, приверженцев радикального ислама. Всего в 2023 году в ХМАО было предотвращено 11 терактов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...