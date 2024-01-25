Свердловский омбудсмен рассказала, как вступить в спецподразделение «Шторм V»

Чтобы вступить в специальное добровольческое штурмовое подразделение «Шторм V» свердловчанам, отбывающим наказание в тюрьмах, достаточно написать заявление начальнику колонии. Об этом журналисту URA.RU рассказала уполномоченная по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«„Шторм V“ сражается на самых сложных участках специальной военной операции. Если среди наших ребят есть желающие, то они могут вступить в „Шторм V“. Сделать это несложно, достаточно написать начальнику исправительной колонии. Но также можно обратиться ко мне в аппарат уполномоченного. Отмечу, что специального набора в Свердловской области не ведется», — заявила омбудсмен Мерзлякова.
Ранее URA.RU писало о заключенном Михаиле Гумирове, который прятался в лесах УрФО, чтобы избежать тюрьмы. Мужчина получил семь лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве, но на оглашение приговора он не явился, а пустился в бега. Позже Гумиров отправился служить на СВО, где выполняет боевые задачи в спецподразделении «Шторм V».
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