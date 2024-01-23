Зек из TikTok, прятавшийся от правосудия в уральских лесах, ушел на СВО. Фото

Звезда TikTok заключенный Михаил Гумиров ушел из челябинской колонии на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Гумиров предпочел не отбывать несправедливое, на его взгляд, наказание, а пойти на фронт Фото:

Заключенный Михаил Гумиров, прятавшийся в уральских лесах от российского правосудия и ставший звездой TikTok, отправился служить на СВО. Мужчина отбывал срок за вымогательство в ИК-10 города Кыштым (Челябинская область). Теперь он выполняет боевые задачи в спецподразделении «Шторм V», рассказала URA.RU жена Гумирова, Наталья.

«Михаил ушел на СВО. Он сам так захотел, понял, что нужен фронту, нужен стране. Еще хочет очистить и восстановить свое имя, ведь вину муж не признал и считает приговор несправедливым. Говорит, что делает важное дело. Мы с детьми гордимся им!» — рассказала Наталья.

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Михаил Гумиров получил семь лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве. На оглашение приговора он не явился, а пустился в бега. Позже мужчина объявился в сети TikTok, где стал искать справедливости. Он заявлял, что невиновен, поэтому прячется в челябинских и свердловских лесах.

В качестве доказательства беглец выкладывал в соцсетях видео и аудиоролики, доказывающие, по мнению Гумирова, его правоту. Аккаунт осужденного собрал более 100 тысяч лайков и более почти 15 тысяч подписчиков.

Год назад герой TikTok’а был пойман и водворен в колонию Кыштыма. Но и там он не смирился с несправедливостью и стал писать заявления в разные инстанции, добиваясь пересмотра дела. Арестант делился с URA.RU подозрениями, что его письма никуда не уходят, потому что «ему хотят закрыть рот».

Штурмовик Михаил Гумиров гордится, что приносит пользу стране
Штурмовик Михаил Гумиров гордится, что приносит пользу стране
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Бывший заключенный сражается на самых сложных участках СВО
Бывший заключенный сражается на самых сложных участках СВО
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Заключенный Михаил Гумиров, прятавшийся в уральских лесах от российского правосудия и ставший звездой TikTok, отправился служить на СВО. Мужчина отбывал срок за вымогательство в ИК-10 города Кыштым (Челябинская область). Теперь он выполняет боевые задачи в спецподразделении «Шторм V», рассказала URA.RU жена Гумирова, Наталья. «Михаил ушел на СВО. Он сам так захотел, понял, что нужен фронту, нужен стране. Еще хочет очистить и восстановить свое имя, ведь вину муж не признал и считает приговор несправедливым. Говорит, что делает важное дело. Мы с детьми гордимся им!» — рассказала Наталья. Михаил Гумиров получил семь лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве. На оглашение приговора он не явился, а пустился в бега. Позже мужчина объявился в сети TikTok, где стал искать справедливости. Он заявлял, что невиновен, поэтому прячется в челябинских и свердловских лесах. В качестве доказательства беглец выкладывал в соцсетях видео и аудиоролики, доказывающие, по мнению Гумирова, его правоту. Аккаунт осужденного собрал более 100 тысяч лайков и более почти 15 тысяч подписчиков. Год назад герой TikTok’а был пойман и водворен в колонию Кыштыма. Но и там он не смирился с несправедливостью и стал писать заявления в разные инстанции, добиваясь пересмотра дела. Арестант делился с URA.RU подозрениями, что его письма никуда не уходят, потому что «ему хотят закрыть рот».
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© Служба новостей «URA.RU»
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