Зек из TikTok, прятавшийся от правосудия в уральских лесах, ушел на СВО. Фото

Звезда TikTok заключенный Михаил Гумиров ушел из челябинской колонии на СВО

23 января 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Гумиров предпочел не отбывать несправедливое, на его взгляд, наказание, а пойти на фронт Фото: Сергей Русанов © URA.RU Заключенный Михаил Гумиров, прятавшийся в уральских лесах от российского правосудия и ставший звездой TikTok, отправился служить на СВО. Мужчина отбывал срок за вымогательство в ИК-10 города Кыштым (Челябинская область). Теперь он выполняет боевые задачи в спецподразделении «Шторм V», рассказала URA.RU жена Гумирова, Наталья. «Михаил ушел на СВО. Он сам так захотел, понял, что нужен фронту, нужен стране. Еще хочет очистить и восстановить свое имя, ведь вину муж не признал и считает приговор несправедливым. Говорит, что делает важное дело. Мы с детьми гордимся им!» — рассказала Наталья. Новость по теме Челябинец спрятался от полиции в лесу и стал звездой TikTok. «Дали 7 лет, но сидеть я не буду» Михаил Гумиров получил семь лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве. На оглашение приговора он не явился, а пустился в бега. Позже мужчина объявился в сети TikTok, где стал искать справедливости. Он заявлял, что невиновен, поэтому прячется в челябинских и свердловских лесах. В качестве доказательства беглец выкладывал в соцсетях видео и аудиоролики, доказывающие, по мнению Гумирова, его правоту. Аккаунт осужденного собрал более 100 тысяч лайков и более почти 15 тысяч подписчиков. Год назад герой TikTok’а был пойман и водворен в колонию Кыштыма. Но и там он не смирился с несправедливостью и стал писать заявления в разные инстанции, добиваясь пересмотра дела. Арестант делился с URA.RU подозрениями, что его письма никуда не уходят, потому что «ему хотят закрыть рот». Штурмовик Михаил Гумиров гордится, что приносит пользу стране Фото: семейный архив Гумировых Бывший заключенный сражается на самых сложных участках СВО Фото: семейный архив Гумировых Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заключенный Михаил Гумиров, прятавшийся в уральских лесах от российского правосудия и ставший звездой TikTok, отправился служить на СВО. Мужчина отбывал срок за вымогательство в ИК-10 города Кыштым (Челябинская область). Теперь он выполняет боевые задачи в спецподразделении «Шторм V», рассказала URA.RU жена Гумирова, Наталья. «Михаил ушел на СВО. Он сам так захотел, понял, что нужен фронту, нужен стране. Еще хочет очистить и восстановить свое имя, ведь вину муж не признал и считает приговор несправедливым. Говорит, что делает важное дело. Мы с детьми гордимся им!» — рассказала Наталья. Михаил Гумиров получил семь лет лишения свободы по обвинению в вымогательстве. На оглашение приговора он не явился, а пустился в бега. Позже мужчина объявился в сети TikTok, где стал искать справедливости. Он заявлял, что невиновен, поэтому прячется в челябинских и свердловских лесах. В качестве доказательства беглец выкладывал в соцсетях видео и аудиоролики, доказывающие, по мнению Гумирова, его правоту. Аккаунт осужденного собрал более 100 тысяч лайков и более почти 15 тысяч подписчиков. Год назад герой TikTok’а был пойман и водворен в колонию Кыштыма. Но и там он не смирился с несправедливостью и стал писать заявления в разные инстанции, добиваясь пересмотра дела. Арестант делился с URA.RU подозрениями, что его письма никуда не уходят, потому что «ему хотят закрыть рот».