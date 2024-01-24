Стали известны подробности поножовщины в пермской кадетской школе

Учащийся пермской кадетской школы напал на одноклассника случайно

25 января 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Школьник ранил одноклассника во время игры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Учащийся кадетской школы в Перми случайно ранил ножом своего одноклассника. Об этом URA.RU сообщил источник в образовательном учреждении. «Они задержались после уроков. Были в коридоре школы, играли. Во время игры восьмиклассник случайно ранил ножом своего одноклассника», — рассказал собеседник агентства. Как и зачем подросток принес в школу нож — неизвестно. ЧП в пермской кадетской школе произошло 24 января. После ранения на место были вызваны экстренные службы. Пострадавшего подростка госпитализировали, сейчас он находится в больнице.

Учащийся кадетской школы в Перми случайно ранил ножом своего одноклассника. Об этом URA.RU сообщил источник в образовательном учреждении. «Они задержались после уроков. Были в коридоре школы, играли. Во время игры восьмиклассник случайно ранил ножом своего одноклассника», — рассказал собеседник агентства. Как и зачем подросток принес в школу нож — неизвестно. ЧП в пермской кадетской школе произошло 24 января. После ранения на место были вызваны экстренные службы. Пострадавшего подростка госпитализировали, сейчас он находится в больнице.