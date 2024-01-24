Стали известны подробности поножовщины в пермской кадетской школе

Школьник ранил одноклассника во время игры
Учащийся кадетской школы в Перми случайно ранил ножом своего одноклассника. Об этом URA.RU сообщил источник в образовательном учреждении.
«Они задержались после уроков. Были в коридоре школы, играли. Во время игры восьмиклассник случайно ранил ножом своего одноклассника», — рассказал собеседник агентства. Как и зачем подросток принес в школу нож — неизвестно.
ЧП в пермской кадетской школе произошло 24 января. После ранения на место были вызваны экстренные службы. Пострадавшего подростка госпитализировали, сейчас он находится в больнице.
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