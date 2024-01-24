24 января 2024

Стали известны подробности поножовщины в пермской кадетской школе

Учащийся пермской кадетской школы напал на одноклассника случайно
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьник ранил одноклассника во время игры Фото:

Учащийся кадетской школы в Перми случайно ранил ножом своего одноклассника. Об этом URA.RU сообщил источник в образовательном учреждении.

«Они задержались после уроков. Были в коридоре школы, играли. Во время игры восьмиклассник случайно ранил ножом своего одноклассника», — рассказал собеседник агентства. Как и зачем подросток принес в школу нож — неизвестно.

ЧП в пермской кадетской школе произошло 24 января. После ранения на место были вызваны экстренные службы. Пострадавшего подростка госпитализировали, сейчас он находится в больнице.

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Учащийся кадетской школы в Перми случайно ранил ножом своего одноклассника. Об этом URA.RU сообщил источник в образовательном учреждении. «Они задержались после уроков. Были в коридоре школы, играли. Во время игры восьмиклассник случайно ранил ножом своего одноклассника», — рассказал собеседник агентства. Как и зачем подросток принес в школу нож — неизвестно. ЧП в пермской кадетской школе произошло 24 января. После ранения на место были вызваны экстренные службы. Пострадавшего подростка госпитализировали, сейчас он находится в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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