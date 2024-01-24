24 января 2024

Начальник тюменского УБЭП ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин в Душанбе. Москва, чиновник, портфель, должность
Алексей Похиленко ушел на пенсию по выслуге лет Фото:

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) УМВД России по Тюменской области Алексей Похиленко оставил должность. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что Похиленко ушел на пенсию по выслуге лет.

«Алексей Похиленко уволился в конце прошлого года. Он ушел на пенсию по выслуге лет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

На официальном сайте УМВД России по Тюменской области указано, что обязанности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции временно исполняет Иван Рыжук. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее агентство писало о том, что 4 декабря 2023 начальником УМВД России по Тюменской области был назначен Александр Смирнов. Предыдущий руководитель регионального управления полиции Леонид Коломиец покинул должность 7 сентября. По данным источников URA.RU, он принял такое решение из-за проблем со здоровьем.

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Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) УМВД России по Тюменской области Алексей Похиленко оставил должность. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что Похиленко ушел на пенсию по выслуге лет. «Алексей Похиленко уволился в конце прошлого года. Он ушел на пенсию по выслуге лет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. На официальном сайте УМВД России по Тюменской области указано, что обязанности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции временно исполняет Иван Рыжук. Официальные комментарии ожидаются. Ранее агентство писало о том, что 4 декабря 2023 начальником УМВД России по Тюменской области был назначен Александр Смирнов. Предыдущий руководитель регионального управления полиции Леонид Коломиец покинул должность 7 сентября. По данным источников URA.RU, он принял такое решение из-за проблем со здоровьем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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