Начальник тюменского УБЭП ушел в отставку

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) УМВД России по Тюменской области Алексей Похиленко оставил должность. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что Похиленко ушел на пенсию по выслуге лет.
«Алексей Похиленко уволился в конце прошлого года. Он ушел на пенсию по выслуге лет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
На официальном сайте УМВД России по Тюменской области указано, что обязанности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции временно исполняет Иван Рыжук. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее агентство писало о том, что 4 декабря 2023 начальником УМВД России по Тюменской области был назначен Александр Смирнов. Предыдущий руководитель регионального управления полиции Леонид Коломиец покинул должность 7 сентября. По данным источников URA.RU, он принял такое решение из-за проблем со здоровьем.
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