Начальник тюменского УБЭП ушел в отставку

25 января 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Алексей Похиленко ушел на пенсию по выслуге лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) УМВД России по Тюменской области Алексей Похиленко оставил должность. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что Похиленко ушел на пенсию по выслуге лет. «Алексей Похиленко уволился в конце прошлого года. Он ушел на пенсию по выслуге лет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. На официальном сайте УМВД России по Тюменской области указано, что обязанности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции временно исполняет Иван Рыжук. Официальные комментарии ожидаются. Ранее агентство писало о том, что 4 декабря 2023 начальником УМВД России по Тюменской области был назначен Александр Смирнов. Предыдущий руководитель регионального управления полиции Леонид Коломиец покинул должность 7 сентября. По данным источников URA.RU, он принял такое решение из-за проблем со здоровьем.

Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) УМВД России по Тюменской области Алексей Похиленко оставил должность. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он уточнил, что Похиленко ушел на пенсию по выслуге лет. «Алексей Похиленко уволился в конце прошлого года. Он ушел на пенсию по выслуге лет», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. На официальном сайте УМВД России по Тюменской области указано, что обязанности начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка полиции временно исполняет Иван Рыжук. Официальные комментарии ожидаются. Ранее агентство писало о том, что 4 декабря 2023 начальником УМВД России по Тюменской области был назначен Александр Смирнов. Предыдущий руководитель регионального управления полиции Леонид Коломиец покинул должность 7 сентября. По данным источников URA.RU, он принял такое решение из-за проблем со здоровьем.