В Екатеринбурге начали заново рассматривать дело водителя экс-лидера ОПГ

Защита Мамедова требует вернуть дело прокуратуре Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кировском райсуде Екатеринбурга начали повторно рассматривать уголовное дело водителя экс-главаря свердловской ОПГ Михаила Клока Насими Мамедова, которого подозревают в убийстве 20-летней давности. Адвокаты Мамедова заявили, что дело нужно вернуть прокуратуре, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Мамедова подозревают в убийстве предпринимателя Александра Зубакина, которое было совершено в 2000 году. Поводом для подозрений стали показания бывшего шефа ОПГ «Центр» Михаила Клока. Источники URA.RU предполагали, что Мамедова могли подставить или перепутать с профессиональным киллером, который отрабатывался в 90-х.

По версии следствия, это было убийство по найму, то есть за денежное вознаграждение, якобы полученное от заказчика — ныне покойного Дмитрия Дейча. Посредником был Клок.

В суде Мамедова защищают адвокаты Олеся Бортникова, Георгий Краснов и Екатерина Кувалдина. Последняя в начале процесса заявила два ходатайства, где указала, что в материалах дела отсутствует ряд экспертиз. Она подчеркнула, что копии протокола осмотра вещдоков и видео с допроса Клока не доказывают вину Мамедова. «На допросе Клок сказал, что Мамедов — не тот», — пояснила Кувалдина.

Защита потребовала вернуть уголовное дело прокуратуре и напомнила, что следствием было установлено, что Дейч пытался дать взятку в размере 42 млн рублей, чтобы закончить уголовное преследование. Суд не стал возвращать дело в прокуратуру.

Парировала адвокатам сторона гособвинения. «Препятствий, чтобы попросить провести повторные экспертизы, нет. Никто не мешает заявить такие ходатайств. <…> Мамедову не было предъявлено обвинение в даче взятки, о которой говорил защитник. Поэтому заявлять такое ходатайство считаю невозможным. <…> Что касается протокола осмотра предметов, не хотелось бы забегать вперед. Прежде чем заявлять это, представители обвинения всегда говорят, в каком объеме будет проведено исследование», — сказала прокурор.

Дело на повторное рассмотрение было возвращено на прошлой неделе. Тогда был отобран и состав присяжных. Суд по Клоку назначен на начало февраля.