Тюменские депутаты запретили участникам «голой вечеринки» выступать в регионе

Участников «голой вечеринки» не пустят выступать в Тюмень Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты Тюменской облдумы Владимир Сысоев и Иван Вершинин запретили участникам «голой вечеринки» давать концерты в регионе. Они потребовали от директора департамента культуры Елены Майер не пускать никого из участников на государственные площадки, потому что их выступления «оскорбляют жителей региона». Депкульт пошел на встречу.

«Департамент культуры Тюменской области примет во внимание Вашу позицию при формировании концертных программ, проводимых в государственных учреждениях Тюменской области, в соответствии с чем артисты, причастные к мероприятию в ночном клубе „Mutabor“, не станут участниками официальных и государственных мероприятий региона, реализуемых за счет регионального бюджета», — ответили депутатам на их обращение в областном департаменте.

Ранее в Тюмени хотели отменить концерт Лолиты из-за ее участия в вечеринке. Событие с неординарным дресс-кодом организовала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева.