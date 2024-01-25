На месте крушения Ил-76 под Белгородом нашли обломки ракеты

Предположительно, на месте крушения найден осколок ракеты (архивное фото)
новость из сюжетаСамолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области
На месте крушения российского самолета Ил-76, рухнувшего 24 января возле села Яблонево (Белгородская область), предварительно, обнаружили обломки ракеты. Об этом сообщают оперативные службы, занимающиеся расследованием крушения.
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