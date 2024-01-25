На месте крушения Ил-76 под Белгородом нашли обломки ракеты

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Обстановка в Горловке и в Зайцево. Донецкая Народная Республика, Горловка, донецкая народная республика, донецк, горловка, осколок
Предположительно, на месте крушения найден осколок ракеты (архивное фото) Фото:
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Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

На месте крушения российского самолета Ил-76, рухнувшего 24 января возле села Яблонево (Белгородская область), предварительно, обнаружили обломки ракеты. Об этом сообщают оперативные службы, занимающиеся расследованием крушения.

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На месте крушения российского самолета Ил-76, рухнувшего 24 января возле села Яблонево (Белгородская область), предварительно, обнаружили обломки ракеты. Об этом сообщают оперативные службы, занимающиеся расследованием крушения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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