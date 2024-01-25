На директора, хранившего трупы животных в лесу, курганский СКР возбудил дело

Курганские следователи возбудили уголовное дело на директора компании, которая хранила тела мертвых животных в лесу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники курганского следственного комитета возбудили уголовное дело на директора утилизирующей компании «ПК «Экоцентр», которая организовала несанкционированную свалку трупов животных в селе Тебенякском Белозерского округа (Курганская область). Информация об этом сообщает СУ СКР по региону в своем telegram-канале.

«Следственными органами СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия, подозреваемого в совершении преступления по части 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Организация занимается перемещением, хранением и утилизацией биоотходов» — указано в канале ведомства. Отмечается, что по данному уголовному делу следователи проводят действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

По данным следкома, директор предприятия вывез и незаконно хранил в лесу возле деревни Тебенякское принятые им для утилизации туши сельскохозяйственных животных, которые относятся к особо опасным биоотходам. При этом они были размещены с нарушением санитарных норм без помещений и емкостей, предотвращающих доступ к ним посторонних лиц и животных. «Они создают угрозу причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде», — пишет СУ СК. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Согласно СБИС, генеральным директором компании ПК «Экоцентр» с 22 декабря 2023 года является Сергей Сергеев (он же является владельцем организации). Ранее с июля по декабрь, согласно открытым данным, ее возглавлял Виталий Яковлев.

Ранее URA.RU писало, что в Тебенякском обнаружили новую партию трупов животных на несанкционированной свалке, организованной «Экоцентром». В разговоре с URA.RU руководитель компании отмечал, что все животные прошли контроль, имеют ветеринарно-сопроводительные документы и были осмотрены санитарами. Сообщалось, что компания уже подвергалась проверке и штрафам за нарушения в переработке и хранении отходов.