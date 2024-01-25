В тюменской полиции не могут найти замену уволившемуся начальнику УБЭП

УБЭП УМВД России по Тюменской области временно возглавляет Иван Рыжук Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В УМВД России по Тюменской области пока не могут найти кандидата на должность начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП). Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, от предложенной должности уже отказались два высокопоставленных силовика.

«Иван Рыжук, который временно исполняет обязанности начальника тюменского УБЭП, отказался возглавлять отдел на постоянной основе. Аналогичное предложение получал Евгений Гнетов, однако он также ответил отказом», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) УМВД России по Тюменской области Алексей Похиленко оставил должность в связи с выходом на пенсию. Незадолго до этого ведомство покинул руководитель областного главка полиции Леонид Коломиец.