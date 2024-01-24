В ямальском поселке построили модульный ветпункт

В поселке Уренгой смогут лечить животных
В поселке Уренгой (ЯНАО) построили модульную ветеринарную клинику. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Общая площадь ветеринарной клиники чуть больше 100 квадратных метров. Она состоит из трех блоков, соединенных теплыми переходами. Внутри есть кабинет для приема животных, операционная, ветаптека», — рассказали на сайте правительства ЯНАО.
Здание ветклиники будет полностью подключено ко всем коммуникациям после завершения отопительного сезона. Пункт укомплектуют штатом ветеринаров.
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