24 января 2024

В ямальском поселке построили модульный ветпункт

В поселке Уренгой построили модульную ветеринарную клинику
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, собака, домашний питомец, терьер
В поселке Уренгой смогут лечить животных Фото:

В поселке Уренгой (ЯНАО) построили модульную ветеринарную клинику. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Общая площадь ветеринарной клиники чуть больше 100 квадратных метров. Она состоит из трех блоков, соединенных теплыми переходами. Внутри есть кабинет для приема животных, операционная, ветаптека», — рассказали на сайте правительства ЯНАО.

Здание ветклиники будет полностью подключено ко всем коммуникациям после завершения отопительного сезона. Пункт укомплектуют штатом ветеринаров.

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В поселке Уренгой (ЯНАО) построили модульную ветеринарную клинику. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Общая площадь ветеринарной клиники чуть больше 100 квадратных метров. Она состоит из трех блоков, соединенных теплыми переходами. Внутри есть кабинет для приема животных, операционная, ветаптека», — рассказали на сайте правительства ЯНАО. Здание ветклиники будет полностью подключено ко всем коммуникациям после завершения отопительного сезона. Пункт укомплектуют штатом ветеринаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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