Власти Украины опровергли сообщения о принудительном возвращении жителей из Европы

Вице-премьер Украины Стефанишина: власти не призывают своих беженцев вернуться

25 января 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Кабмин Украины опроверг информацию о переговорах с Европой о возвращении беженцев Фото: Официальный сайт президента Украины Власти Украины заявили, что не проводили переговоры со странами Европы о возвращении жителей, покинувших страну после начала конфликта с Россией. Таким образом в правительстве опровергли заявления иностранных журналистов об обратном. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. «Однозначно, не является прямой позиция Украины, что украинцы должны возвращаться назад, и поэтому должна сокращаться какая-либо им помощь (ЕС). Это абсолютно нет», — рассказала Ольга Стефанишина. Ее слова передает telegram-канал «Политика страны». До этого американское издание Politico писало, что Украина проводит принудительные переговоры о возвращении своих беженцев. Однако Стефанишина подтвердила информацию о том, что власти страны проводят переговоры по выплатам украинским беженцам. Советник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявлял, что европейские страны должны вернуть беженцев домой, прекратив их поддержку. Сам Зеленский также призывал жителей, покинувших страну, вернуться, чтобы отдать долг стране.

Власти Украины заявили, что не проводили переговоры со странами Европы о возвращении жителей, покинувших страну после начала конфликта с Россией. Таким образом в правительстве опровергли заявления иностранных журналистов об обратном. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. «Однозначно, не является прямой позиция Украины, что украинцы должны возвращаться назад, и поэтому должна сокращаться какая-либо им помощь (ЕС). Это абсолютно нет», — рассказала Ольга Стефанишина. Ее слова передает telegram-канал «Политика страны». До этого американское издание Politico писало, что Украина проводит принудительные переговоры о возвращении своих беженцев. Однако Стефанишина подтвердила информацию о том, что власти страны проводят переговоры по выплатам украинским беженцам. Советник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявлял, что европейские страны должны вернуть беженцев домой, прекратив их поддержку. Сам Зеленский также призывал жителей, покинувших страну, вернуться, чтобы отдать долг стране.