26 января 2024

Разработчику защиты для курганских БМП-3 требуются испытатели

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод КМЗ. Курган, бмп, кмз, бмп 3
НИИ Стали разрабатывает спецзащиту для курганских БМП-3 Фото:

В московский НИИ стали (входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех»), производящий навесные комплекты дополнительной защиты (НКДЗ) для курганских БМП-3, набирают инженеров-испытателей в лаборатории. Работникам обещают зарплаты от 98,8 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте объявлений.

«АО „НИИ стали“ требуются инженеры-испытатели в лабораторию отдела динамической защиты и активных материалов. Необходимо иметь опыт работы от года до трех лет и высшее техническое образование. Заработная плата: от 98 800 рублей в месяц», — указано в объявлении на сайте HeadHunter. Также на зарплату от 85 тысяч рублей приглашаются испытатели в лабораторию Российского центра испытаний средств индивидуальной защиты.

Работникам необходимо участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических разработок. Также в обязанности входит подготовка и проведение испытаний образцов индивидуальной защиты методом обстрела, а также обслуживание баллистических установок и оружия.

Ранее URA.RU писало, что свердловская дочка «Курганмашзавода» массово набирает слесарей и сварщиков. Работникам предлагают десятки вакансий с зарплатой от 60 тысяч рублей. Также сообщалось, что на предприятии требуются испытатели двигателей бронемашин, оружия и сборщики бронемашин. Сотрудникам готовы платить более 110 тысяч рублей.

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В московский НИИ стали (входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех»), производящий навесные комплекты дополнительной защиты (НКДЗ) для курганских БМП-3, набирают инженеров-испытателей в лаборатории. Работникам обещают зарплаты от 98,8 тысячи рублей. Об этом сообщается на сайте объявлений. «АО „НИИ стали“ требуются инженеры-испытатели в лабораторию отдела динамической защиты и активных материалов. Необходимо иметь опыт работы от года до трех лет и высшее техническое образование. Заработная плата: от 98 800 рублей в месяц», — указано в объявлении на сайте HeadHunter. Также на зарплату от 85 тысяч рублей приглашаются испытатели в лабораторию Российского центра испытаний средств индивидуальной защиты. Работникам необходимо участвовать в проведении научных исследований и выполнении технических разработок. Также в обязанности входит подготовка и проведение испытаний образцов индивидуальной защиты методом обстрела, а также обслуживание баллистических установок и оружия. Ранее URA.RU писало, что свердловская дочка «Курганмашзавода» массово набирает слесарей и сварщиков. Работникам предлагают десятки вакансий с зарплатой от 60 тысяч рублей. Также сообщалось, что на предприятии требуются испытатели двигателей бронемашин, оружия и сборщики бронемашин. Сотрудникам готовы платить более 110 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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