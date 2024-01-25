В Госдепе США отметили талант экономического руководства РФ

26 января 2024 в 01:18 Размер текста - 17 +

В Госдепе отметили, что РФ успешно противостоит санкциям Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономическое руководство России очень талантливо и помогает стране справляться с санкциями Запада. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. «Российское экономическое руководство очень талантливо», — отметил О’Брайен в ходе своего выступления, его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что экономике РФ до сих пор удается справляться с западными рестрикциями. Западные станы усилили введение санкций против РФ после начала спецоперации на Украине. Рестрикции коснулись большинства сфер экономики. Так, нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ столкнулась с трудностями из-за введенных ограничений после аварии на одном из крупнейших в стране НПЗ. А банк ВТБ потерял контроль над дочерними VTB Europe и VTB Capital. В Кремле, однако, отметили, что последние пакеты санкций показывают, что Запад исчерпал свой ресурс по экономическому противодействию России.

Экономическое руководство России очень талантливо и помогает стране справляться с санкциями Запада. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. «Российское экономическое руководство очень талантливо», — отметил О’Брайен в ходе своего выступления, его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что экономике РФ до сих пор удается справляться с западными рестрикциями. Западные станы усилили введение санкций против РФ после начала спецоперации на Украине. Рестрикции коснулись большинства сфер экономики. Так, нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ столкнулась с трудностями из-за введенных ограничений после аварии на одном из крупнейших в стране НПЗ. А банк ВТБ потерял контроль над дочерними VTB Europe и VTB Capital. В Кремле, однако, отметили, что последние пакеты санкций показывают, что Запад исчерпал свой ресурс по экономическому противодействию России.