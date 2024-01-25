25 января 2024

В Госдепе США отметили талант экономического руководства РФ

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В Госдепе отметили, что РФ успешно противостоит санкциям Фото:
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Экономическое руководство России очень талантливо и помогает стране справляться с санкциями Запада. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

«Российское экономическое руководство очень талантливо», — отметил О’Брайен в ходе своего выступления, его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что экономике РФ до сих пор удается справляться с западными рестрикциями.

Западные станы усилили введение санкций против РФ после начала спецоперации на Украине. Рестрикции коснулись большинства сфер экономики. Так, нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ столкнулась с трудностями из-за введенных ограничений после аварии на одном из крупнейших в стране НПЗ. А банк ВТБ потерял контроль над дочерними VTB Europe и VTB Capital. В Кремле, однако, отметили, что последние пакеты санкций показывают, что Запад исчерпал свой ресурс по экономическому противодействию России.

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Экономическое руководство России очень талантливо и помогает стране справляться с санкциями Запада. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. «Российское экономическое руководство очень талантливо», — отметил О’Брайен в ходе своего выступления, его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что экономике РФ до сих пор удается справляться с западными рестрикциями. Западные станы усилили введение санкций против РФ после начала спецоперации на Украине. Рестрикции коснулись большинства сфер экономики. Так, нефтегазовая компания ЛУКОЙЛ столкнулась с трудностями из-за введенных ограничений после аварии на одном из крупнейших в стране НПЗ. А банк ВТБ потерял контроль над дочерними VTB Europe и VTB Capital. В Кремле, однако, отметили, что последние пакеты санкций показывают, что Запад исчерпал свой ресурс по экономическому противодействию России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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