25 января 2024

Кулеба призвал не считать неудачи ВСУ поводом к прекращению помощи

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Зеленский и компания. stock, Кулеба Дмитрий
Кулеба прокомментировал неудачи ВСУ на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Неудачи ВСУ на поле боя не должны стать предлогом для сокращения военной помощи Украине. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Чтобы бы ни происходило <…> на Украине, это не должно использоваться как предлог для сокращения поддержки», — сказал Кулеба интервью Foreign Affairs. Так министр ответил на вопрос о провале контрнаступления ВСУ. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что ВСУ сейчас не хватает военной поддержки, однако отметил, что Киев не согласится сесть за стол переговоров с РФ даже если украинские бойцы останутся совсем без ресурсов.

В декабре 2023 года сенат США отклонил законопроект о военной и финансовой поддержке Украины. В Пентагоне отметили, что без дополнительного финансирования министерство не сможет поставлять ВСУ системы и оборудование. Там уточнили, что у Вашингтона нет средств для военной помощи Киеву, поэтому продолжать помогать будет только Евросоюз.

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Неудачи ВСУ на поле боя не должны стать предлогом для сокращения военной помощи Украине. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Чтобы бы ни происходило <…> на Украине, это не должно использоваться как предлог для сокращения поддержки», — сказал Кулеба интервью Foreign Affairs. Так министр ответил на вопрос о провале контрнаступления ВСУ. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что ВСУ сейчас не хватает военной поддержки, однако отметил, что Киев не согласится сесть за стол переговоров с РФ даже если украинские бойцы останутся совсем без ресурсов. В декабре 2023 года сенат США отклонил законопроект о военной и финансовой поддержке Украины. В Пентагоне отметили, что без дополнительного финансирования министерство не сможет поставлять ВСУ системы и оборудование. Там уточнили, что у Вашингтона нет средств для военной помощи Киеву, поэтому продолжать помогать будет только Евросоюз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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