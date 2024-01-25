Кулеба призвал не считать неудачи ВСУ поводом к прекращению помощи

Неудачи ВСУ на поле боя не должны стать предлогом для сокращения военной помощи Украине. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Чтобы бы ни происходило <…> на Украине, это не должно использоваться как предлог для сокращения поддержки», — сказал Кулеба интервью Foreign Affairs. Так министр ответил на вопрос о провале контрнаступления ВСУ. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что ВСУ сейчас не хватает военной поддержки, однако отметил, что Киев не согласится сесть за стол переговоров с РФ даже если украинские бойцы останутся совсем без ресурсов.
В декабре 2023 года сенат США отклонил законопроект о военной и финансовой поддержке Украины. В Пентагоне отметили, что без дополнительного финансирования министерство не сможет поставлять ВСУ системы и оборудование. Там уточнили, что у Вашингтона нет средств для военной помощи Киеву, поэтому продолжать помогать будет только Евросоюз.
Неудачи ВСУ на поле боя не должны стать предлогом для сокращения военной помощи Украине. С таким заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. «Чтобы бы ни происходило <…> на Украине, это не должно использоваться как предлог для сокращения поддержки», — сказал Кулеба интервью Foreign Affairs. Так министр ответил на вопрос о провале контрнаступления ВСУ. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что ВСУ сейчас не хватает военной поддержки, однако отметил, что Киев не согласится сесть за стол переговоров с РФ даже если украинские бойцы останутся совсем без ресурсов. В декабре 2023 года сенат США отклонил законопроект о военной и финансовой поддержке Украины. В Пентагоне отметили, что без дополнительного финансирования министерство не сможет поставлять ВСУ системы и оборудование. Там уточнили, что у Вашингтона нет средств для военной помощи Киеву, поэтому продолжать помогать будет только Евросоюз.