25 января 2024

Губернатор Шумков назвал любимое место в Курганской области

Шумков назвал любимым местом в Курганской области Далматовский монастырь
© Служба новостей «URA.RU»
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День Курганской области в АСИ. Москва, шумков вадим
Шумков назвал Далматовский монастырь очень комфортным Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал своим любимым местом в регионе Далматовский округ и монастырь, который там расположен. Так глава области ответил на вопрос журналистов.

«Я очень хорошо ощущаю себя в Далматовском монастыре с точки зрения духовной. Мне там, уютно, тепло. И вообще в Далматово очень комфортно», — заявил Вадим Шумков в интервью ГТРК «Курган». В ходе беседы он также рассказал о программах поддержки многодетных мам и о завершении «эпопеи» строительства мостов в Кургане.

Ранее URA.RU писало, что в двух городах Курганской области (Далматово и Шумиха) будет масштабная стройка в центре. Шумков отмечал, что будет преобразовано пространство от ж/д вокзала до монастыря в Далматово. Работы в школах и детсадах в округе будут продолжены в 2024 году. На эти цели было выделено более 70 млн рублей. Губернатор лично выезжал на территории, чтобы проконтролировать работу подрядчиков.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал своим любимым местом в регионе Далматовский округ и монастырь, который там расположен. Так глава области ответил на вопрос журналистов. «Я очень хорошо ощущаю себя в Далматовском монастыре с точки зрения духовной. Мне там, уютно, тепло. И вообще в Далматово очень комфортно», — заявил Вадим Шумков в интервью ГТРК «Курган». В ходе беседы он также рассказал о программах поддержки многодетных мам и о завершении «эпопеи» строительства мостов в Кургане. Ранее URA.RU писало, что в двух городах Курганской области (Далматово и Шумиха) будет масштабная стройка в центре. Шумков отмечал, что будет преобразовано пространство от ж/д вокзала до монастыря в Далматово. Работы в школах и детсадах в округе будут продолжены в 2024 году. На эти цели было выделено более 70 млн рублей. Губернатор лично выезжал на территории, чтобы проконтролировать работу подрядчиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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