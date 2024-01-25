Губернатор Шумков назвал любимое место в Курганской области

Шумков назвал любимым местом в Курганской области Далматовский монастырь

26 января 2024 в 08:16 Размер текста - 17 +

Шумков назвал Далматовский монастырь очень комфортным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал своим любимым местом в регионе Далматовский округ и монастырь, который там расположен. Так глава области ответил на вопрос журналистов. «Я очень хорошо ощущаю себя в Далматовском монастыре с точки зрения духовной. Мне там, уютно, тепло. И вообще в Далматово очень комфортно», — заявил Вадим Шумков в интервью ГТРК «Курган». В ходе беседы он также рассказал о программах поддержки многодетных мам и о завершении «эпопеи» строительства мостов в Кургане. Ранее URA.RU писало, что в двух городах Курганской области (Далматово и Шумиха) будет масштабная стройка в центре. Шумков отмечал, что будет преобразовано пространство от ж/д вокзала до монастыря в Далматово. Работы в школах и детсадах в округе будут продолжены в 2024 году. На эти цели было выделено более 70 млн рублей. Губернатор лично выезжал на территории, чтобы проконтролировать работу подрядчиков.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал своим любимым местом в регионе Далматовский округ и монастырь, который там расположен. Так глава области ответил на вопрос журналистов. «Я очень хорошо ощущаю себя в Далматовском монастыре с точки зрения духовной. Мне там, уютно, тепло. И вообще в Далматово очень комфортно», — заявил Вадим Шумков в интервью ГТРК «Курган». В ходе беседы он также рассказал о программах поддержки многодетных мам и о завершении «эпопеи» строительства мостов в Кургане. Ранее URA.RU писало, что в двух городах Курганской области (Далматово и Шумиха) будет масштабная стройка в центре. Шумков отмечал, что будет преобразовано пространство от ж/д вокзала до монастыря в Далматово. Работы в школах и детсадах в округе будут продолжены в 2024 году. На эти цели было выделено более 70 млн рублей. Губернатор лично выезжал на территории, чтобы проконтролировать работу подрядчиков.