В Китае назвали главную антироссийскую цель НАТО

Global Times: НАТО хочет сформировать образ «российской угрозы»

26 января 2024 в 09:05 Размер текста - 17 +

По словам Сяньцзюй, с помощью военных учений НАТО хочет оправдать расходы на оборону Фото: Lance Cpl. Wesley Timm / U.S. Department of Defense Главная цель военных учений НАТО состоит в том, чтобы сформировать образ «российской угрозы». Это поможет альянсу продолжить тратить свои финансы на оборону, а также увеличить санкционное давление на РФ. Об этом сообщает старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований Китайского университета Жэньминь Ван Сяньцзюй. «Цель НАТО — продолжить формирование „российской угрозы“, заручиться поддержкой граждан ЕС своей антироссийской политики и оправдать дальнейшие расходы на оборону и экономическое давление на Россию», — передает китайская газета Global Times слова Сяньцзюйя. Отмечается, что НАТО пытается надавить на РФ с помощью крупных военных учений. Однако это, по мнению Сяньцзюй, приведет лишь к усилению напряженности в мире. Ранее в МИД РФ заявили, что военные учения альянса указывают на возвращение НАТО к схемам холодной войны. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что учения начнутся в скором времени, участие в них примут 90 тысяч солдат из 31 страны альянса.

Главная цель военных учений НАТО состоит в том, чтобы сформировать образ «российской угрозы». Это поможет альянсу продолжить тратить свои финансы на оборону, а также увеличить санкционное давление на РФ. Об этом сообщает старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований Китайского университета Жэньминь Ван Сяньцзюй. «Цель НАТО — продолжить формирование „российской угрозы“, заручиться поддержкой граждан ЕС своей антироссийской политики и оправдать дальнейшие расходы на оборону и экономическое давление на Россию», — передает китайская газета Global Times слова Сяньцзюйя. Отмечается, что НАТО пытается надавить на РФ с помощью крупных военных учений. Однако это, по мнению Сяньцзюй, приведет лишь к усилению напряженности в мире. Ранее в МИД РФ заявили, что военные учения альянса указывают на возвращение НАТО к схемам холодной войны. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что учения начнутся в скором времени, участие в них примут 90 тысяч солдат из 31 страны альянса.