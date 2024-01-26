В Китае назвали главную антироссийскую цель НАТО

Global Times: НАТО хочет сформировать образ «российской угрозы»
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По словам Сяньцзюй, с помощью военных учений НАТО хочет оправдать расходы на оборону Фото:

Главная цель военных учений НАТО состоит в том, чтобы сформировать образ «российской угрозы». Это поможет альянсу продолжить тратить свои финансы на оборону, а также увеличить санкционное давление на РФ. Об этом сообщает старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований Китайского университета Жэньминь Ван Сяньцзюй.

«Цель НАТО — продолжить формирование „российской угрозы“, заручиться поддержкой граждан ЕС своей антироссийской политики и оправдать дальнейшие расходы на оборону и экономическое давление на Россию», — передает китайская газета Global Times слова Сяньцзюйя. Отмечается, что НАТО пытается надавить на РФ с помощью крупных военных учений. Однако это, по мнению Сяньцзюй, приведет лишь к усилению напряженности в мире.

Ранее в МИД РФ заявили, что военные учения альянса указывают на возвращение НАТО к схемам холодной войны. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что учения начнутся в скором времени, участие в них примут 90 тысяч солдат из 31 страны альянса.

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Главная цель военных учений НАТО состоит в том, чтобы сформировать образ «российской угрозы». Это поможет альянсу продолжить тратить свои финансы на оборону, а также увеличить санкционное давление на РФ. Об этом сообщает старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований Китайского университета Жэньминь Ван Сяньцзюй. «Цель НАТО — продолжить формирование „российской угрозы“, заручиться поддержкой граждан ЕС своей антироссийской политики и оправдать дальнейшие расходы на оборону и экономическое давление на Россию», — передает китайская газета Global Times слова Сяньцзюйя. Отмечается, что НАТО пытается надавить на РФ с помощью крупных военных учений. Однако это, по мнению Сяньцзюй, приведет лишь к усилению напряженности в мире. Ранее в МИД РФ заявили, что военные учения альянса указывают на возвращение НАТО к схемам холодной войны. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что учения начнутся в скором времени, участие в них примут 90 тысяч солдат из 31 страны альянса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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