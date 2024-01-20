В МИД РФ увидели неприятный сигнал из-за масштабных учений НАТО

Масштабные военные учения НАТО Steadfast Defender-2024 указывают о возвращении альянса к схемам холодной войны. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко.
«Проведение учений такого масштаба знаменует собой окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам обеспечения холодной войны, когда процесс военного планирования, ресурсы и инфраструктура затачиваются на конфронтацию с Россией», — сказал Александр Грушко. Его слова передает РИА Новости.
Учения начнутся на следующей неделе. В них примут участие 90 тысяч военных из 31 страны Североатлантического альянса.
Ранее сообщалось о скором начале учений НАТО, передает RT. В рамках мероприятия члены альянса намерены инсценировать начало третьей мировой войны. По данным испанской прессы, организация будет бороться с воображаемым противником Occasus после его предполагаемого нападения на натовскую территорию, пишет «Царьград».
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