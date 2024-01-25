Первоуральск прощается с бизнесменом, загадочно разбившемся на трассе. Фото

В Первоуральске хоронят бизнесмена Аскарова, разбившегося в ДТП с грузовиком

26 января 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Проститься с меценатом приехали уважаемые персоны из других городов и регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Первоуральске началось прощание с бизнесменом Ринатом Аскаровым, который разбился на трассе в ДТП с грузовиком. Проводить уважаемого земляка в последний путь собрались не только местные жители, но и известные политики региона и Татарстана. Так, в клубе имени Ленина, где проходит прощание, были замечены депутат Госдумы Лев Ковпак, постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. «Отдать дань Ринату Аскарову приходит много свердловчан. После прощания он будет похоронен на мусульманском кладбище», — рассказала URA.RU Суфия Таминдарова, замруководителя общественной организации «Татары Урала», которую возглавлял Аскаров. Бизнесмен был учредителем 13 компаний. Он разбился 24 января — его Land Cruiser влетел в стоявший на обочине грузовик. Что именно произошло на трассе, пока остается загадкой. «Действительно загадочная, необъяснимая гибель. Ринат никогда не пил, не принимал ничего запрещенного, не имел проблем со здоровьем, был крепким и очень порядочным человеком. Все мы, знавшие его, глубоко скорбим», — добавила Таминдарова. Собравшиеся выступили с прощальными речами Фото: читатель URA.RU Гибель бизнесмена окутана тайной Фото: читатель URA.RU Рината Аскарова запомнят как активного общественного деятеля, мецената и патриота России Фото: читатель URA.RU

В Первоуральске началось прощание с бизнесменом Ринатом Аскаровым, который разбился на трассе в ДТП с грузовиком. Проводить уважаемого земляка в последний путь собрались не только местные жители, но и известные политики региона и Татарстана. Так, в клубе имени Ленина, где проходит прощание, были замечены депутат Госдумы Лев Ковпак, постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. «Отдать дань Ринату Аскарову приходит много свердловчан. После прощания он будет похоронен на мусульманском кладбище», — рассказала URA.RU Суфия Таминдарова, замруководителя общественной организации «Татары Урала», которую возглавлял Аскаров. Бизнесмен был учредителем 13 компаний. Он разбился 24 января — его Land Cruiser влетел в стоявший на обочине грузовик. Что именно произошло на трассе, пока остается загадкой. «Действительно загадочная, необъяснимая гибель. Ринат никогда не пил, не принимал ничего запрещенного, не имел проблем со здоровьем, был крепким и очень порядочным человеком. Все мы, знавшие его, глубоко скорбим», — добавила Таминдарова.