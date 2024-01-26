Выживший при крушении в Афганистане пилот поблагодарил Путина. Видео

26 января 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

По словам Грачева, афганцы помогали раненым после крушения самолета и тащили их на себе Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту Выживший при крушении самолета в Афганистане пилот Аркадий Грачев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что он наладил связи с афганскими гражданами и властями. По его словам, это помогло членам экипажа спастись. «Поэтому я чувствую огромную благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу за налаживание контактов. <…> Благодаря тому, что мы с афганцами дружим нас воспринимали как братьев. <…> Мы лежали в больнице и каждые пять минут к нам приходили делегации, и все интересовались нашим здоровьем и чем помочь», — передает РЕН ТВ слова Грачева Он добавил, что граждане Афганистана тащили раненых членов экипажа на себе войлоком. По его словам, специфика этого народа заключается в том, чтобы помогать. Ранее сообщалось, что 21 января произошло крушение самолета Falcon-10 в Афганистане. В результате погибли два россиянина, всего на борту находилось шесть человек. На данный момент четыре выживших уже вернулись в Россию, воздушное судно с ними приземлилось в аэропорту Внуково.

Выживший при крушении самолета в Афганистане пилот Аркадий Грачев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за то, что он наладил связи с афганскими гражданами и властями. По его словам, это помогло членам экипажа спастись. «Поэтому я чувствую огромную благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу за налаживание контактов. <…> Благодаря тому, что мы с афганцами дружим нас воспринимали как братьев. <…> Мы лежали в больнице и каждые пять минут к нам приходили делегации, и все интересовались нашим здоровьем и чем помочь», — передает РЕН ТВ слова Грачева Он добавил, что граждане Афганистана тащили раненых членов экипажа на себе войлоком. По его словам, специфика этого народа заключается в том, чтобы помогать. Ранее сообщалось, что 21 января произошло крушение самолета Falcon-10 в Афганистане. В результате погибли два россиянина, всего на борту находилось шесть человек. На данный момент четыре выживших уже вернулись в Россию, воздушное судно с ними приземлилось в аэропорту Внуково.