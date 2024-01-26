Пилот рассказал, как выжил при крушении самолета в Афганистане. Видео

Пилот разбившегося в Афганистане самолета: судно посадили на возвышенности

26 января 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Самолет удалось посадить на возвышенности, рассказал пилот упавшего Falcon-10 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту Пилот, который выжил при крушении самолета Falcon-10 в горах Афганистана рассказал, что выжить удалось, посадив воздушное судно на пике горы. При этом, чтобы спастись от холода, дожидаясь помощи, приходилось жечь шнурки. «Мы действительно посадили самолет. Мы не упали, мы сели на пике горы», — сказал пилот корреспондентам, передает РИА Новости. Он добавил, что на морозе выжившие провели более суток и приходилось жечь шнурки, чтобы согреться. По словам пилота, на помощь прибыли медики и начали вытаскивать пострадавших из самолета. «Нас выводили с высоты 4 тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне», — заключил он. Бизнес-джет Falcon-10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту было шесть человек, а судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из Таиланда в Москву. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что в результате крушения воздушного судна скончалась супружеская пара Анатолий и Анна Евсюковы, передает MK.RU . Telegram-канал Shot писал, что людям удалось выжить благодаря тому, что пилоты успели в последний момент задрать нос самолета вверх.

Пилот, который выжил при крушении самолета Falcon-10 в горах Афганистана рассказал, что выжить удалось, посадив воздушное судно на пике горы. При этом, чтобы спастись от холода, дожидаясь помощи, приходилось жечь шнурки. «Мы действительно посадили самолет. Мы не упали, мы сели на пике горы», — сказал пилот корреспондентам, передает РИА Новости. Он добавил, что на морозе выжившие провели более суток и приходилось жечь шнурки, чтобы согреться. По словам пилота, на помощь прибыли медики и начали вытаскивать пострадавших из самолета. «Нас выводили с высоты 4 тысячи метров по глубокому снегу, порядка пяти часов мы шли к деревне», — заключил он. Бизнес-джет Falcon-10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту было шесть человек, а судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из Таиланда в Москву. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что в результате крушения воздушного судна скончалась супружеская пара Анатолий и Анна Евсюковы, передает MK.RU. Telegram-канал Shot писал, что людям удалось выжить благодаря тому, что пилоты успели в последний момент задрать нос самолета вверх.