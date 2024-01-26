В Китае предупредили Зеленского о страшных последствиях крушения ИЛ-76 в Белгородской области

Global Times: Зеленский столкнется с гневом общественности после крушения ИЛ-76
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
По словам Цуй Хэн, ненависть украинцев к Зеленскому может приобрести огромные масштабы Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Если подтвердится информация о том, что Украина сбила самолет ИЛ-76 с собственными военнопленными, то президента страны Владимира Зеленского будет ждать гнев со стороны общественности. Об этом сообщил ученый из Китайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэн.

«Если это подтвердится, администрация Зеленского столкнется с беспрецедентным вызовом со стороны общественности, чей гнев по отношению к собственному правительству может даже превзойти ненависть к своему врагу», — заявил Цуй Хэна. Его слова передает китайская газета Global Times.

Ранее в Белгородской области был сбит самолет ИЛ-76. Он перевозил пленных украинских военных для обмена. В Минобороны РФ отметили, что самолет атаковали ВСУ. В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в Соединенных Штатах проверяют информацию о том, что армия Украины при атаке на воздушное судно использовала американское оружие.

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Если подтвердится информация о том, что Украина сбила самолет ИЛ-76 с собственными военнопленными, то президента страны Владимира Зеленского будет ждать гнев со стороны общественности. Об этом сообщил ученый из Китайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэн. «Если это подтвердится, администрация Зеленского столкнется с беспрецедентным вызовом со стороны общественности, чей гнев по отношению к собственному правительству может даже превзойти ненависть к своему врагу», — заявил Цуй Хэна. Его слова передает китайская газета Global Times. Ранее в Белгородской области был сбит самолет ИЛ-76. Он перевозил пленных украинских военных для обмена. В Минобороны РФ отметили, что самолет атаковали ВСУ. В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в Соединенных Штатах проверяют информацию о том, что армия Украины при атаке на воздушное судно использовала американское оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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