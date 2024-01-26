В Китае предупредили Зеленского о страшных последствиях крушения ИЛ-76 в Белгородской области

Global Times: Зеленский столкнется с гневом общественности после крушения ИЛ-76

26 января 2024 в 10:32 Размер текста - 17 +

По словам Цуй Хэн, ненависть украинцев к Зеленскому может приобрести огромные масштабы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Если подтвердится информация о том, что Украина сбила самолет ИЛ-76 с собственными военнопленными, то президента страны Владимира Зеленского будет ждать гнев со стороны общественности. Об этом сообщил ученый из Китайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэн. «Если это подтвердится, администрация Зеленского столкнется с беспрецедентным вызовом со стороны общественности, чей гнев по отношению к собственному правительству может даже превзойти ненависть к своему врагу», — заявил Цуй Хэна. Его слова передает китайская газета Global Times . Ранее в Белгородской области был сбит самолет ИЛ-76. Он перевозил пленных украинских военных для обмена. В Минобороны РФ отметили, что самолет атаковали ВСУ. В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в Соединенных Штатах проверяют информацию о том, что армия Украины при атаке на воздушное судно использовала американское оружие.

Если подтвердится информация о том, что Украина сбила самолет ИЛ-76 с собственными военнопленными, то президента страны Владимира Зеленского будет ждать гнев со стороны общественности. Об этом сообщил ученый из Китайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэн. «Если это подтвердится, администрация Зеленского столкнется с беспрецедентным вызовом со стороны общественности, чей гнев по отношению к собственному правительству может даже превзойти ненависть к своему врагу», — заявил Цуй Хэна. Его слова передает китайская газета Global Times. Ранее в Белгородской области был сбит самолет ИЛ-76. Он перевозил пленных украинских военных для обмена. В Минобороны РФ отметили, что самолет атаковали ВСУ. В свою очередь, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в Соединенных Штатах проверяют информацию о том, что армия Украины при атаке на воздушное судно использовала американское оружие.