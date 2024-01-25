25 января 2024

В Тюмени в деле обвиняемой в смерти трех детей появились новые подробности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Женщину, помимо пожара, обвиняют еще и в избиении собственной матери Фото:

Жительницу Ялуторовска, обвиняемую в смерти трех детей, заподозрили в избиении собственной матери. Об этом сообщает СК по Тюменской области.

«В ходе расследования уголовного дела также установлено, что в ноябре 2023 года женщина, испытывая личную неприязнь к своей матери, угрожая ножом, высказала в ее адрес угрозу убийством, а также нанесла своей родительнице побои», — сообщают в ведомстве. В настоящий момент дело передано в суд.

Ранее агентство сообщало, что в Ялуторовске при пожаре в деревянном двухэтажном доме погибли трое детей. Обвиняемая — 38-летняя женщина, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пренебрегла правилами пожарной безопасности при эксплуатации электрической плиты, вследствие чего возник пожар.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительницу Ялуторовска, обвиняемую в смерти трех детей, заподозрили в избиении собственной матери. Об этом сообщает СК по Тюменской области. «В ходе расследования уголовного дела также установлено, что в ноябре 2023 года женщина, испытывая личную неприязнь к своей матери, угрожая ножом, высказала в ее адрес угрозу убийством, а также нанесла своей родительнице побои», — сообщают в ведомстве. В настоящий момент дело передано в суд. Ранее агентство сообщало, что в Ялуторовске при пожаре в деревянном двухэтажном доме погибли трое детей. Обвиняемая — 38-летняя женщина, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пренебрегла правилами пожарной безопасности при эксплуатации электрической плиты, вследствие чего возник пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...