В Тюмени в деле обвиняемой в смерти трех детей появились новые подробности

Жительницу Ялуторовска, обвиняемую в смерти трех детей, заподозрили в избиении собственной матери. Об этом сообщает СК по Тюменской области.
«В ходе расследования уголовного дела также установлено, что в ноябре 2023 года женщина, испытывая личную неприязнь к своей матери, угрожая ножом, высказала в ее адрес угрозу убийством, а также нанесла своей родительнице побои», — сообщают в ведомстве. В настоящий момент дело передано в суд.
Ранее агентство сообщало, что в Ялуторовске при пожаре в деревянном двухэтажном доме погибли трое детей. Обвиняемая — 38-летняя женщина, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пренебрегла правилами пожарной безопасности при эксплуатации электрической плиты, вследствие чего возник пожар.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.