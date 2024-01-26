Пилот ответил на вопрос о миллионе долларов, пропавших с самолета в Афганистане

Пилот опроверг, что на разбившемся в Афганистане самолете был миллион долларов

26 января 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

По словам пилота, на борту Falcon-10 не было миллиона долларов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В горах Афганистана разбился самолет Falcon 10 с двумя россиянами на борту На разбившемся самолете Falcon-10 в Афганистане не было денег. Информация об этом появилась из-за того, что пассажиры в благодарность за помощь дали личные средства афганцам. Об этом рассказал пилот воздушного судна, которому удалось выжить. «Нет, денег там… Там личные деньги. Просто немножко специфика афганского народа, что они пришли помогать, ну надо как-то было отблагодарить», — сказал пилот в ходе общения с журналистами. Он также объяснил, что некоторые выжившие были не в силах идти и их приходилось тащить, поэтому за такую помощь пассажиры дали небольшие деньги афганцам. Самолет Falcon-10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту самолета находились шесть человек, двое из них пассажиры — супруги Евсюковы. Они не выжили. Спустя несколько дней стало известно, что на борту была крупная сумма денег в размере 1,2 миллиона долларов. После крушения деньги пропали. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что падение самолета наполнено рядом странностей. Изначально он должен был лететь по другому маршруту. Также подозрительным является и тот факт, что именно пассажиры погибли в ходе крушения.

На разбившемся самолете Falcon-10 в Афганистане не было денег. Информация об этом появилась из-за того, что пассажиры в благодарность за помощь дали личные средства афганцам. Об этом рассказал пилот воздушного судна, которому удалось выжить. «Нет, денег там… Там личные деньги. Просто немножко специфика афганского народа, что они пришли помогать, ну надо как-то было отблагодарить», — сказал пилот в ходе общения с журналистами. Он также объяснил, что некоторые выжившие были не в силах идти и их приходилось тащить, поэтому за такую помощь пассажиры дали небольшие деньги афганцам. Самолет Falcon-10 разбился в горах Афганистана 21 января. На борту самолета находились шесть человек, двое из них пассажиры — супруги Евсюковы. Они не выжили. Спустя несколько дней стало известно, что на борту была крупная сумма денег в размере 1,2 миллиона долларов. После крушения деньги пропали. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что падение самолета наполнено рядом странностей. Изначально он должен был лететь по другому маршруту. Также подозрительным является и тот факт, что именно пассажиры погибли в ходе крушения.