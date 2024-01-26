Что изменится для автомобилистов в 2024 году: новые штрафы и правила

В 2024 году будет отменен мигающий зеленый сигнал светофора

26 января 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

С помощью фотофиксации будут определяться водители без ОСАГО, им предъявят штрафы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2024 году автомобилисты столкнутся с рядом изменений в правилах дорожного движения. URA.RU рассказывает, какие новые правила и штрафы ждут водителей. Отмена мигающего зеленого сигнала светофора В некоторых городах России, включая Москву, Южно-Сахалинск и Владивосток, начали отказываться от мигающего зеленого сигнала на светофорах. Это сделано для того, чтобы водители не ускорялись, стремясь проскочить на «мигающий», а замедляли скорость при приближении к перекрестку. Окончательные выводы об эффективности изменения планируется сделать через год после начала эксперимента. Изменение работы желтого сигнала светофора Существует предложение увеличить продолжительность желтого сигнала светофора с трех до четырех-шести секунд в зависимости от условий дороги, чтобы дать автомобилям больше времени для безопасной остановки. Это потребует корректировки ГОСТов и ПДД. Новые светофоры с подсветкой В Москве начали тестирование светофоров с контурной подсветкой, которые повторяют цвет горящего сигнала и лучше видны издалека. Если испытания покажут их эффективность, такие светофоры могут появиться и на других перекрестках. Штраф за непропуск пешеходов у трамвая Внедрены камеры, фиксирующие нарушения правил проезда возле трамвайных остановок. Автолюбитель должен остановиться, когда увидит на трамвае горящую надпись «Внимание, пассажир». Штраф за непропущенного к трамваю пешехода составляет 1 500 рублей с возможностью снижения вдвое при оплате в течение 20 дней. Штрафы за езду без ОСАГО Всероссийский союз страховщиков предложил ввести фотофиксацию поездок без ОСАГО. Штраф составит 800 рублей, а предъявлять его будут не чаще одного раза в сутки и только для нарушителей ПДД. Также будет автоматически продлен срок действия прав для тех водителей, у кого он истекает в 2024 или 2025 годах. А с 1 сентября 2024 года планируется ввести понятие «средняя скорость». Согласно нововведению, водитель должен будет соблюдать не только максимально разрешенную скорость, но и среднюю. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году автомобилисты столкнутся с рядом изменений в правилах дорожного движения. URA.RU рассказывает, какие новые правила и штрафы ждут водителей. В некоторых городах России, включая Москву, Южно-Сахалинск и Владивосток, начали отказываться от мигающего зеленого сигнала на светофорах. Это сделано для того, чтобы водители не ускорялись, стремясь проскочить на «мигающий», а замедляли скорость при приближении к перекрестку. Окончательные выводы об эффективности изменения планируется сделать через год после начала эксперимента. Существует предложение увеличить продолжительность желтого сигнала светофора с трех до четырех-шести секунд в зависимости от условий дороги, чтобы дать автомобилям больше времени для безопасной остановки. Это потребует корректировки ГОСТов и ПДД. В Москве начали тестирование светофоров с контурной подсветкой, которые повторяют цвет горящего сигнала и лучше видны издалека. Если испытания покажут их эффективность, такие светофоры могут появиться и на других перекрестках. Внедрены камеры, фиксирующие нарушения правил проезда возле трамвайных остановок. Автолюбитель должен остановиться, когда увидит на трамвае горящую надпись «Внимание, пассажир». Штраф за непропущенного к трамваю пешехода составляет 1 500 рублей с возможностью снижения вдвое при оплате в течение 20 дней. Всероссийский союз страховщиков предложил ввести фотофиксацию поездок без ОСАГО. Штраф составит 800 рублей, а предъявлять его будут не чаще одного раза в сутки и только для нарушителей ПДД. Также будет автоматически продлен срок действия прав для тех водителей, у кого он истекает в 2024 или 2025 годах. А с 1 сентября 2024 года планируется ввести понятие «средняя скорость». Согласно нововведению, водитель должен будет соблюдать не только максимально разрешенную скорость, но и среднюю.