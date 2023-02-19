Пермские врачи впервые пересадили пациентам почки от посмертного донора

Пермские врачи уже готовятся к пересадке печени от посмертного донора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермской краевой клинической больнице хирурги провели уникальную для региона операцию по трансплантации почек от посмертного донора. Органы были пересажены молодому человеку и девушке, которые страдали хронической болезнью почек и длительное время находились на программном гемодиализе. Теперь эта процедура им не нужна, рассказали в региональном минздраве.

«Впервые в Прикамье выполнены аллотрансплантации почек от посмертного донора. Спустя несколько недель после трансплантаций оба выписаны из стационара, и в настоящее время ведут образ жизни обычных людей, не нуждающихся в регулярном гемодиализе», — сообщается на сайте министерства.

По данным ведомства, в Пермском крае проживает 1050 пациентов с почечной недостаточностью. 893 из них регулярно проходят процедуру гемодиализа — для этого они проводят в больницах три дня в неделю по четыре часа. В Пермской краевой клинической больнице сейчас готовятся к новому этапу в развитии трансплантологии — в регионе впервые будет пересажена печень посмертного донора.