19 февраля 2023
18 февраля 2023

Пермские врачи впервые пересадили пациентам почки от посмертного донора

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, хирургия, операция, медицина, скальпель, хирург, хирургическая операция, нейрохирургия
Пермские врачи уже готовятся к пересадке печени от посмертного донора Фото:

В Пермской краевой клинической больнице хирурги провели уникальную для региона операцию по трансплантации почек от посмертного донора. Органы были пересажены молодому человеку и девушке, которые страдали хронической болезнью почек и длительное время находились на программном гемодиализе. Теперь эта процедура им не нужна, рассказали в региональном минздраве.

«Впервые в Прикамье выполнены аллотрансплантации почек от посмертного донора. Спустя несколько недель после трансплантаций оба выписаны из стационара, и в настоящее время ведут образ жизни обычных людей, не нуждающихся в регулярном гемодиализе», — сообщается на сайте министерства.

По данным ведомства, в Пермском крае проживает 1050 пациентов с почечной недостаточностью. 893 из них регулярно проходят процедуру гемодиализа — для этого они проводят в больницах три дня в неделю по четыре часа. В Пермской краевой клинической больнице сейчас готовятся к новому этапу в развитии трансплантологии — в регионе впервые будет пересажена печень посмертного донора.

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В Пермской краевой клинической больнице хирурги провели уникальную для региона операцию по трансплантации почек от посмертного донора. Органы были пересажены молодому человеку и девушке, которые страдали хронической болезнью почек и длительное время находились на программном гемодиализе. Теперь эта процедура им не нужна, рассказали в региональном минздраве. «Впервые в Прикамье выполнены аллотрансплантации почек от посмертного донора. Спустя несколько недель после трансплантаций оба выписаны из стационара, и в настоящее время ведут образ жизни обычных людей, не нуждающихся в регулярном гемодиализе», — сообщается на сайте министерства. По данным ведомства, в Пермском крае проживает 1050 пациентов с почечной недостаточностью. 893 из них регулярно проходят процедуру гемодиализа — для этого они проводят в больницах три дня в неделю по четыре часа. В Пермской краевой клинической больнице сейчас готовятся к новому этапу в развитии трансплантологии — в регионе впервые будет пересажена печень посмертного донора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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