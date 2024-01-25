В деле свердловчанина, обвиняемого в убийстве участковой, вскрылся еще один эпизод

У свердловчанина, обвиняемого в убийстве жены-участковой, нашли домашнее порно

26 января 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Эльвира Муфазалова была убита в 2022 года (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В деле обвиняемого в убийстве свердловской участковой Эльвиры Муфазаловой Артура Русинова появился новый эпизод. По данным источников, ему предъявили обвинения в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. «На жестком диске были обнаружены видеофайлы. Русинов тайна снимал сожительницу и ее малолетнюю дочь. Съемка признана порнографической», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственные источники. Кроме этого, в его деле есть эпизоды тайной слежки за Муфазаловой и ее сестрой, а также незаконного приобретения технических средств для скрытой съемки. В СУ СК по Свердловской области не дают комментариев по теме. Русинов — бывший супруг Муфазаловой. Она работала участковой в Первомайском. По версии следствия, он забил ее до смерти в апреле 2022-го. Силовики задержали Русинова 14 сентября 2023 года. Изначально в гибели Муфазаловой полицейские подозревали ее подопечного, с которым она ходила на рыбалку.

В деле обвиняемого в убийстве свердловской участковой Эльвиры Муфазаловой Артура Русинова появился новый эпизод. По данным источников, ему предъявили обвинения в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. «На жестком диске были обнаружены видеофайлы. Русинов тайна снимал сожительницу и ее малолетнюю дочь. Съемка признана порнографической», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственные источники. Кроме этого, в его деле есть эпизоды тайной слежки за Муфазаловой и ее сестрой, а также незаконного приобретения технических средств для скрытой съемки. В СУ СК по Свердловской области не дают комментариев по теме. Русинов — бывший супруг Муфазаловой. Она работала участковой в Первомайском. По версии следствия, он забил ее до смерти в апреле 2022-го. Силовики задержали Русинова 14 сентября 2023 года. Изначально в гибели Муфазаловой полицейские подозревали ее подопечного, с которым она ходила на рыбалку.