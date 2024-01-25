25 января 2024

В деле свердловчанина, обвиняемого в убийстве участковой, вскрылся еще один эпизод

У свердловчанина, обвиняемого в убийстве жены-участковой, нашли домашнее порно
© Служба новостей «URA.RU»
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Литвинова Элла , участковый уполномоченный полиции 6-го отделения. Тюмень, участковый, полиция, полицейская
Эльвира Муфазалова была убита в 2022 года (архивное фото) Фото:

В деле обвиняемого в убийстве свердловской участковой Эльвиры Муфазаловой Артура Русинова появился новый эпизод. По данным источников, ему предъявили обвинения в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

«На жестком диске были обнаружены видеофайлы. Русинов тайна снимал сожительницу и ее малолетнюю дочь. Съемка признана порнографической», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственные источники. Кроме этого, в его деле есть эпизоды тайной слежки за Муфазаловой и ее сестрой, а также незаконного приобретения технических средств для скрытой съемки. В СУ СК по Свердловской области не дают комментариев по теме.

Русинов — бывший супруг Муфазаловой. Она работала участковой в Первомайском. По версии следствия, он забил ее до смерти в апреле 2022-го. Силовики задержали Русинова 14 сентября 2023 года. Изначально в гибели Муфазаловой полицейские подозревали ее подопечного, с которым она ходила на рыбалку.

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В деле обвиняемого в убийстве свердловской участковой Эльвиры Муфазаловой Артура Русинова появился новый эпизод. По данным источников, ему предъявили обвинения в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. «На жестком диске были обнаружены видеофайлы. Русинов тайна снимал сожительницу и ее малолетнюю дочь. Съемка признана порнографической», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на собственные источники. Кроме этого, в его деле есть эпизоды тайной слежки за Муфазаловой и ее сестрой, а также незаконного приобретения технических средств для скрытой съемки. В СУ СК по Свердловской области не дают комментариев по теме. Русинов — бывший супруг Муфазаловой. Она работала участковой в Первомайском. По версии следствия, он забил ее до смерти в апреле 2022-го. Силовики задержали Русинова 14 сентября 2023 года. Изначально в гибели Муфазаловой полицейские подозревали ее подопечного, с которым она ходила на рыбалку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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