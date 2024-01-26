Бывшая сотрудница МФЦ стала управделами мэрии Кургана

27 января 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Управляющей делами администрации Кургана стала работница из МФЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Должность управляющей делами администрации Кургана, которую ранее занимала врио главы города Анастасия Аргышева, стала исполнять Елена Суржук, которая раньше работала в одном из местных МФЦ. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Управделами стала Елена Суржук, она пришла в мэрию из МФЦ. Видно, что старается, но пока что у нее не все получается. Сложновато разбираться с обязанностями и вникать в тонкости работы», — отмечает источник. С его слов, она пришла на должность управделами почти сразу после отставки экс-мэра Елены Ситниковой и назначения Аргышевой врио главы. Ранее в мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что должность управделами администрации Кургана является вакантной, но сейчас проводится испытательный срок в отношении кандидата на эту должность. «В отношении кандидата, претендующего на замещение указанной должности, проводятся проверочные мероприятия», — отмечали в пресс-службе мэрии. Также URA.RU отправило дополнительный запрос с целью выяснить, сколько продлятся проверочные мероприятия в отношении нового управляющего делами. Прошлый мэр Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию 10 января. Врио главы города стала Анастасия Аргышева, которая до этого занимала пост управделами администрации с августа 2022 года по январь 2024. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Должность управляющей делами администрации Кургана, которую ранее занимала врио главы города Анастасия Аргышева, стала исполнять Елена Суржук, которая раньше работала в одном из местных МФЦ. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Управделами стала Елена Суржук, она пришла в мэрию из МФЦ. Видно, что старается, но пока что у нее не все получается. Сложновато разбираться с обязанностями и вникать в тонкости работы», — отмечает источник. С его слов, она пришла на должность управделами почти сразу после отставки экс-мэра Елены Ситниковой и назначения Аргышевой врио главы. Ранее в мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что должность управделами администрации Кургана является вакантной, но сейчас проводится испытательный срок в отношении кандидата на эту должность. «В отношении кандидата, претендующего на замещение указанной должности, проводятся проверочные мероприятия», — отмечали в пресс-службе мэрии. Также URA.RU отправило дополнительный запрос с целью выяснить, сколько продлятся проверочные мероприятия в отношении нового управляющего делами. Прошлый мэр Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию 10 января. Врио главы города стала Анастасия Аргышева, которая до этого занимала пост управделами администрации с августа 2022 года по январь 2024.