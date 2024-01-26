26 января 2024

Бывшая сотрудница МФЦ стала управделами мэрии Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, очки, женские руки
Управляющей делами администрации Кургана стала работница из МФЦ Фото:

Должность управляющей делами администрации Кургана, которую ранее занимала врио главы города Анастасия Аргышева, стала исполнять Елена Суржук, которая раньше работала в одном из местных МФЦ. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями.

«Управделами стала Елена Суржук, она пришла в мэрию из МФЦ. Видно, что старается, но пока что у нее не все получается. Сложновато разбираться с обязанностями и вникать в тонкости работы», — отмечает источник. С его слов, она пришла на должность управделами почти сразу после отставки экс-мэра Елены Ситниковой и назначения Аргышевой врио главы.

Ранее в мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что должность управделами администрации Кургана является вакантной, но сейчас проводится испытательный срок в отношении кандидата на эту должность. «В отношении кандидата, претендующего на замещение указанной должности, проводятся проверочные мероприятия», — отмечали в пресс-службе мэрии. Также URA.RU отправило дополнительный запрос с целью выяснить, сколько продлятся проверочные мероприятия в отношении нового управляющего делами.

Прошлый мэр Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию 10 января. Врио главы города стала Анастасия Аргышева, которая до этого занимала пост управделами администрации с августа 2022 года по январь 2024.

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Должность управляющей делами администрации Кургана, которую ранее занимала врио главы города Анастасия Аргышева, стала исполнять Елена Суржук, которая раньше работала в одном из местных МФЦ. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Управделами стала Елена Суржук, она пришла в мэрию из МФЦ. Видно, что старается, но пока что у нее не все получается. Сложновато разбираться с обязанностями и вникать в тонкости работы», — отмечает источник. С его слов, она пришла на должность управделами почти сразу после отставки экс-мэра Елены Ситниковой и назначения Аргышевой врио главы. Ранее в мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что должность управделами администрации Кургана является вакантной, но сейчас проводится испытательный срок в отношении кандидата на эту должность. «В отношении кандидата, претендующего на замещение указанной должности, проводятся проверочные мероприятия», — отмечали в пресс-службе мэрии. Также URA.RU отправило дополнительный запрос с целью выяснить, сколько продлятся проверочные мероприятия в отношении нового управляющего делами. Прошлый мэр Елена Ситникова ушла в отставку по собственному желанию 10 января. Врио главы города стала Анастасия Аргышева, которая до этого занимала пост управделами администрации с августа 2022 года по январь 2024.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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