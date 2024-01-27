Свердловский ритейлер хочет захватить рынок Кургана

Крупная торговая сеть из Екатеринбурга планирует открыть 13 магазинов в Кургане
© Служба новостей «URA.RU»
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Ритейлер планирует открыть в Кургане 13 магазинов формата «у дома» Фото:

Крупная торговая сеть из Екатеринбурга, работающая в формате «у дома», планируют открыть в Кургане 13 магазинов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель ритейлера.

«У ритейлера амбициозные планы по „завоеванию“ Кургана. Всего на сегодняшний момент в городе планируется открытие 13 магазинов, поэтому сеть сейчас активно ищет партнеров для развития бизнеса в регионе», — рассказал представитель управляющей компании.

Первый магазин в Кургане ориентировочно планируют открыть по улице Пролетарской в конце февраля. Еще одну торговую точку запустят в марте по улице Гоголя. Всего в России у ритейлера открыто более 245 магазинов, готовятся к открытию супермаркеты в Дубае и Казахстане.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали открываться торговые точки бывшего конкурента сети «Красное&Белое». В разных районах города запустили магазины «Бристоль».

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Крупная торговая сеть из Екатеринбурга, работающая в формате «у дома», планируют открыть в Кургане 13 магазинов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель ритейлера. «У ритейлера амбициозные планы по „завоеванию“ Кургана. Всего на сегодняшний момент в городе планируется открытие 13 магазинов, поэтому сеть сейчас активно ищет партнеров для развития бизнеса в регионе», — рассказал представитель управляющей компании. Первый магазин в Кургане ориентировочно планируют открыть по улице Пролетарской в конце февраля. Еще одну торговую точку запустят в марте по улице Гоголя. Всего в России у ритейлера открыто более 245 магазинов, готовятся к открытию супермаркеты в Дубае и Казахстане. Ранее URA.RU писало, что в Кургане начали открываться торговые точки бывшего конкурента сети «Красное&Белое». В разных районах города запустили магазины «Бристоль».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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