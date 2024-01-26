В Миассе волонтеры приехали к оставшейся без подарка дочери бойца СВО

В Миассе (Челябинская область) школьница оказалась единственной в классе, кто не получил подарок на Новый год от Деда Мороза. Это произошло из-за того, что бабушка, воспитывающая внучку, пропустила сообщение о сборе денег на подарки детям. Однако волонтеры из общероссийского проекта «Сила посылки» узнали о ситуации и лично приехали поздравить девочку. Об этом сообщает «Регнум».
«Об истории девочки и ее семьи узнали местные, миасские волонтеры из общероссийского проекта „Сила посылки“. <…> Кроме видеопоздравлений, передали и подарки от бойцов с передовой, в частности, от сослуживцев ее погибшего папы», — передают журналисты агентства.
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