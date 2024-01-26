Путин поручил правительству решить проблему с протезированием для участников СВО

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
Путин отметил, что участники СВО должны получать современные средства реабилитации Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться со случаями, когда участнику спецоперации прекращают выплачивать пенсию после того, как тому выдали средства реабилитации в виде протезов. Об этом он рассказал во время встречи в Санкт-Петербурге со студентами — участниками СВО.

«Должны быть современные средства реабилитации, здесь есть на чем работать. Когда человеку дают современные средства реабилитации, которые фактически заменяют руку или ногу, ему прекращают предоставлять выплаты — это чушь какая-то. Я уже сказал правительству об этом», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи. Ее трансляция проводится на телеканале «Россия 24».

Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Защитники Отечества» разрабатывает новые льготы для участников спецоперации на Украине. В этом ключе также прорабатываются вопросы реабилитации и протезирования участников СВО.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться со случаями, когда участнику спецоперации прекращают выплачивать пенсию после того, как тому выдали средства реабилитации в виде протезов. Об этом он рассказал во время встречи в Санкт-Петербурге со студентами — участниками СВО. «Должны быть современные средства реабилитации, здесь есть на чем работать. Когда человеку дают современные средства реабилитации, которые фактически заменяют руку или ногу, ему прекращают предоставлять выплаты — это чушь какая-то. Я уже сказал правительству об этом», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи. Ее трансляция проводится на телеканале «Россия 24». Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Защитники Отечества» разрабатывает новые льготы для участников спецоперации на Украине. В этом ключе также прорабатываются вопросы реабилитации и протезирования участников СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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