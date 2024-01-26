Общество Выплаты и пенсии Путин поручил правительству решить проблему с протезированием для участников СВО 26 января 2024 в 20:43 Размер текста - 17 + Путин отметил, что участники СВО должны получать современные средства реабилитации Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться со случаями, когда участнику спецоперации прекращают выплачивать пенсию после того, как тому выдали средства реабилитации в виде протезов. Об этом он рассказал во время встречи в Санкт-Петербурге со студентами — участниками СВО. «Должны быть современные средства реабилитации, здесь есть на чем работать. Когда человеку дают современные средства реабилитации, которые фактически заменяют руку или ногу, ему прекращают предоставлять выплаты — это чушь какая-то. Я уже сказал правительству об этом», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи. Ее трансляция проводится на телеканале «Россия 24». Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Защитники Отечества» разрабатывает новые льготы для участников спецоперации на Украине. В этом ключе также прорабатываются вопросы реабилитации и протезирования участников СВО. Президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться со случаями, когда участнику спецоперации прекращают выплачивать пенсию после того, как тому выдали средства реабилитации в виде протезов. Об этом он рассказал во время встречи в Санкт-Петербурге со студентами — участниками СВО. «Должны быть современные средства реабилитации, здесь есть на чем работать. Когда человеку дают современные средства реабилитации, которые фактически заменяют руку или ногу, ему прекращают предоставлять выплаты — это чушь какая-то. Я уже сказал правительству об этом», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи. Ее трансляция проводится на телеканале «Россия 24». Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Защитники Отечества» разрабатывает новые льготы для участников спецоперации на Украине. В этом ключе также прорабатываются вопросы реабилитации и протезирования участников СВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям