Капитан первого ранга запаса объяснил, зачем Украина бьет по нефтебазам в России

Военный эксперт Горбачев: ВСУ атакуют нефтебазы РФ ради Запада

26 января 2024 в 21:59 Размер текста - 17 +

ВСУ четыре раза атаковали российские нефтебазы в 2024 году Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ атаковали дронами нефтебазу в Туапсе 25 января, что стало четвертым подобным терактом с начала 2024 года. Участившиеся атаки по предприятиям РФ нужны для того, чтобы показать Западу, что Киев имеет ресурсы для противостояния России. Также ВСУ намерены запугать россиян подобными действиями. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев. «На самом деле любое дно можно пробить, что они заказывают своими авантюрными абсолютно невыверенными и непродуманными действиями, надеясь на то, что они произведут эффект. Эффект, во-первых, для своих хозяев, демонстрируя, что они кредитоспособны, востребованы и способны решать разного рода задачи, в том числе, на территории России. С другой стороны, опять же, это на нашего, скажем так, потребителя продемонстрировать свои возможности, запугать, посеять панические настроения и, не веря возможности России, дать соответствующий отпор. Это важно накануне выборов российского президента», — заявил Сергей Горбачев. Атака ВСУ на нефтебазу в Туапсе В ночь на 25 января стало известно о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Позже глава администрации города Сергей Бойко сообщил, что пожар был локализован, а в результате происшествия никто не пострадал. Спустя время агентство «Интерфакс-Украина» сообщило о причастности к инциденту Службы безопасности Украины (СБУ). По данным СМИ, именно она атаковала предприятие беспилотниками. Также в издании заявили, что украинские силы намеренно бьют по российским объектам, обеспечивающим топливом армию РФ. Помимо этого, российский военкор Юрий Котенок заявил, что завод пытались атаковать три украинских беспилотника. По его словам, два дрона были сбиты средствами противовоздушной обороны и упали в воду, однако третий подбитый БПЛА долетел до промышленной территории, спровоцировав пожар. Из-за инцидента сочинский аэропорт приостановил прием рейсов. Спустя три часа ограничения сняли. Какие еще нефтебазы были атакованы в 2024 году Российская ПВО 18 января сбила украинский беспилотник, загруженный примерно тремя килограммами взрывчатки, на подлете к Санкт-Петербургу. Позже стало известно, что БПЛА направлялся к территории «Петербургского нефтеналивного терминала». Также сообщалось о втором дроне, летящем в сторону предприятия. Однако он был перехвачен над Московской областью, сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин. На следующий день губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о пожаре на нефтебазе в Клинцах из-за атаки БПЛА. По словам главы региона, беспилотник был подавлен системами радиоэлектронной борьбы, однако он успел сбросить взрывчатку на промышленный объект. На предприятии загорелись четыре резервуара с бензином, а площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. Из-за происшествия в Клинцах частично перекрыли район возле нефтебазы. Также было остановлено движение по улице 706-го Продотряда. Позже, 21 января, сообщалось об атаке двух беспилотников на терминал «Новатэк» в порту Усть-Луга. В результате теракта на предприятии взорвался один из газовых резервуаров. Пожар на терминале удалось потушить только спустя сутки. Предприятие приостановило работу, однако уже 24 января стало известно о возобновлении отгрузки топлива на поврежденном терминале. Атаки на предприятия в 2023 году В прошлом году украинские силы тоже активно атаковали российские терминалы. Тем не менее, интенсивность нападений была значительно ниже, чем в настоящее время. Так, в 2023 году ВСУ атаковали следующие объекты: БПЛА попал в резервуар нефтебазы в Казачьей бухте Севастополя 29 апреля. Площадь пожара составила порядка тысячи квадратных метров, пострадавших не было.

Атака двух дронов на НПЗ в Тамани Краснодарского края 3 мая. Пожару был присвоен высший ранг сложности.

В Курске 26 июня БПЛА попытался ударить по нефтебазе «Роснефть — Черноземье». Однако тогда дрон не сдетонировал.

БПЛА атаковал НПЗ в Адлере 20 сентября, что привело к возгоранию площадью в 100 квадратных метров. В результате теракта никто не пострадал.

На следующий день два дрона ударили по нефтебазе «Дружба» в Орловской области. Взорвался один резервуар с топливом.

Также 10 ноября была совершена попытка атаки по морскому нефтяному терминалу в Феодосии. Беспилотники были сбиты из стрелкового оружия. В результате один из БПЛА упал на территории предприятия. Обошлось без пострадавших. Есть ли угроза от атак для армии России По словам Горбачева, нефтяные терминалы, атакованные Украиной, никак не относятся к российским вооруженным силам. «У военных своя логистика, своя система обеспечения. Они бьют по терминалам, которые так или иначе ориентированы или на экспорт, или являются хабами, которые подставляют свою продукцию для широкого круга потребителей», — подчеркнул собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ атаковали дронами нефтебазу в Туапсе 25 января, что стало четвертым подобным терактом с начала 2024 года. Участившиеся атаки по предприятиям РФ нужны для того, чтобы показать Западу, что Киев имеет ресурсы для противостояния России. Также ВСУ намерены запугать россиян подобными действиями. Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор Института стран СНГ в городе Севастополе, военный эксперт, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев. «На самом деле любое дно можно пробить, что они заказывают своими авантюрными абсолютно невыверенными и непродуманными действиями, надеясь на то, что они произведут эффект. Эффект, во-первых, для своих хозяев, демонстрируя, что они кредитоспособны, востребованы и способны решать разного рода задачи, в том числе, на территории России. С другой стороны, опять же, это на нашего, скажем так, потребителя продемонстрировать свои возможности, запугать, посеять панические настроения и, не веря возможности России, дать соответствующий отпор. Это важно накануне выборов российского президента», — заявил Сергей Горбачев. В ночь на 25 января стало известно о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе. Позже глава администрации города Сергей Бойко сообщил, что пожар был локализован, а в результате происшествия никто не пострадал. Спустя время агентство «Интерфакс-Украина» сообщило о причастности к инциденту Службы безопасности Украины (СБУ). По данным СМИ, именно она атаковала предприятие беспилотниками. Также в издании заявили, что украинские силы намеренно бьют по российским объектам, обеспечивающим топливом армию РФ. Помимо этого, российский военкор Юрий Котенок заявил, что завод пытались атаковать три украинских беспилотника. По его словам, два дрона были сбиты средствами противовоздушной обороны и упали в воду, однако третий подбитый БПЛА долетел до промышленной территории, спровоцировав пожар. Из-за инцидента сочинский аэропорт приостановил прием рейсов. Спустя три часа ограничения сняли. Российская ПВО 18 января сбила украинский беспилотник, загруженный примерно тремя килограммами взрывчатки, на подлете к Санкт-Петербургу. Позже стало известно, что БПЛА направлялся к территории «Петербургского нефтеналивного терминала». Также сообщалось о втором дроне, летящем в сторону предприятия. Однако он был перехвачен над Московской областью, сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин. На следующий день губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о пожаре на нефтебазе в Клинцах из-за атаки БПЛА. По словам главы региона, беспилотник был подавлен системами радиоэлектронной борьбы, однако он успел сбросить взрывчатку на промышленный объект. На предприятии загорелись четыре резервуара с бензином, а площадь возгорания достигла 1000 квадратных метров. Из-за происшествия в Клинцах частично перекрыли район возле нефтебазы. Также было остановлено движение по улице 706-го Продотряда. Позже, 21 января, сообщалось об атаке двух беспилотников на терминал «Новатэк» в порту Усть-Луга. В результате теракта на предприятии взорвался один из газовых резервуаров. Пожар на терминале удалось потушить только спустя сутки. Предприятие приостановило работу, однако уже 24 января стало известно о возобновлении отгрузки топлива на поврежденном терминале. В прошлом году украинские силы тоже активно атаковали российские терминалы. Тем не менее, интенсивность нападений была значительно ниже, чем в настоящее время. Так, в 2023 году ВСУ атаковали следующие объекты: По словам Горбачева, нефтяные терминалы, атакованные Украиной, никак не относятся к российским вооруженным силам. «У военных своя логистика, своя система обеспечения. Они бьют по терминалам, которые так или иначе ориентированы или на экспорт, или являются хабами, которые подставляют свою продукцию для широкого круга потребителей», — подчеркнул собеседник агентства.