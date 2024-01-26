The Telegraph: США разместят ядерное оружие в Британии из-за РФ

27 января 2024 в 01:09 Размер текста - 17 +

Пентагон хочет разместить свое ЯО в Британии Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Josiah Brown Вашингтон планирует разместить на территории Великобритании ядерное оружие, мотивируя такое решение «российской угрозой». Об этом свидетельствуют документы Пентагона, оказавшиеся в распоряжении британской прессы. «США планируют разместить ЯО в Великобритании впервые за 15 лет, поскольку «угроза со стороны России возрастает», — приводит The Telegraph содержание документов Пентагона. Боеголовки хотят разместить на авиабазах Королевских ВВС. Контракты на поставку нового объекта на авиабазу Лейкенхит в Саффолке подтверждают, что США намерены разместить там ядерные боеголовки, передает газета. Мощность этого оружия, согласно документам, превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также объявил о подготовке Германии к войне с Россией. Он отметил, что вместе с союзниками по НАТО Берлин начал активно вооружаться. Президент РФ Владимир Путин, однако, отмечал, что страна не собирается воевать с Европой.

Вашингтон планирует разместить на территории Великобритании ядерное оружие, мотивируя такое решение «российской угрозой». Об этом свидетельствуют документы Пентагона, оказавшиеся в распоряжении британской прессы. «США планируют разместить ЯО в Великобритании впервые за 15 лет, поскольку «угроза со стороны России возрастает», — приводит The Telegraph содержание документов Пентагона. Боеголовки хотят разместить на авиабазах Королевских ВВС. Контракты на поставку нового объекта на авиабазу Лейкенхит в Саффолке подтверждают, что США намерены разместить там ядерные боеголовки, передает газета. Мощность этого оружия, согласно документам, превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также объявил о подготовке Германии к войне с Россией. Он отметил, что вместе с союзниками по НАТО Берлин начал активно вооружаться. Президент РФ Владимир Путин, однако, отмечал, что страна не собирается воевать с Европой.