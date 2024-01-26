26 января 2024

The Telegraph: США разместят ядерное оружие в Британии из-за РФ

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Бомба. США. stock, испытания, сша, бомба, ядерная
Пентагон хочет разместить свое ЯО в Британии Фото:

Вашингтон планирует разместить на территории Великобритании ядерное оружие, мотивируя такое решение «российской угрозой». Об этом свидетельствуют документы Пентагона, оказавшиеся в распоряжении британской прессы.

«США планируют разместить ЯО в Великобритании впервые за 15 лет, поскольку «угроза со стороны России возрастает», — приводит The Telegraph содержание документов Пентагона. Боеголовки хотят разместить на авиабазах Королевских ВВС.

Контракты на поставку нового объекта на авиабазу Лейкенхит в Саффолке подтверждают, что США намерены разместить там ядерные боеголовки, передает газета. Мощность этого оружия, согласно документам, превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус также объявил о подготовке Германии к войне с Россией. Он отметил, что вместе с союзниками по НАТО Берлин начал активно вооружаться. Президент РФ Владимир Путин, однако, отмечал, что страна не собирается воевать с Европой.

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Вашингтон планирует разместить на территории Великобритании ядерное оружие, мотивируя такое решение «российской угрозой». Об этом свидетельствуют документы Пентагона, оказавшиеся в распоряжении британской прессы. «США планируют разместить ЯО в Великобритании впервые за 15 лет, поскольку «угроза со стороны России возрастает», — приводит The Telegraph содержание документов Пентагона. Боеголовки хотят разместить на авиабазах Королевских ВВС. Контракты на поставку нового объекта на авиабазу Лейкенхит в Саффолке подтверждают, что США намерены разместить там ядерные боеголовки, передает газета. Мощность этого оружия, согласно документам, превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Министр обороны ФРГ Борис Писториус также объявил о подготовке Германии к войне с Россией. Он отметил, что вместе с союзниками по НАТО Берлин начал активно вооружаться. Президент РФ Владимир Путин, однако, отмечал, что страна не собирается воевать с Европой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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