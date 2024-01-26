Водителям объяснили, когда можно пересекать двойную сплошную

Роскачество: пересечь двойную сплошную можно только тогда, когда разрешают знаки

27 января 2024 в 10:34 Размер текста - 17 +

В Роскачестве напомнили, что пересекать двойную сплошную можно только в одном случае Фото: Игорь Пантин © URA.RU Пересечение двойной сплошной линии разметки — это грубое нарушение ПДД, за которое водителя могут лишить прав. Однако есть один случай, когда за это ничего не сделают. Двойную сплошную можно пересечь, если это позволяют знаки. Об этом рассказали в Роскачестве. «Правила предусматривают только одну ситуацию, в которой пересечение двойной сплошной не является нарушением. Это наличие знаков, которые предписывают совершить такой маневр. У них в данном случае приоритет», — сообщили RT в Роскачестве. Также пересечь двойную сплошную можно в экстренной ситуации, чтобы избежать ДТП или объехать препятствие. Инспектор ГИБДД, вероятно, не станет выписывать штраф, если будет доказана правомерность действия водителя. Если водитель решил пересечь двойную сплошную в других случаях, то он обязан заплатить штраф в пять тысяч рублей. За это нарушение также можно лишиться прав: наказание зависит от дорожной ситуации. Ранее URA.RU рассказывало, что изменится для автомобилистов в 2024 году. Среди нововведений: отмена зеленого мигающего сигнала и изменение работы желтого сигнала светофора. Также водителей ждут и новые штрафы.

Пересечение двойной сплошной линии разметки — это грубое нарушение ПДД, за которое водителя могут лишить прав. Однако есть один случай, когда за это ничего не сделают. Двойную сплошную можно пересечь, если это позволяют знаки. Об этом рассказали в Роскачестве. «Правила предусматривают только одну ситуацию, в которой пересечение двойной сплошной не является нарушением. Это наличие знаков, которые предписывают совершить такой маневр. У них в данном случае приоритет», — сообщили RT в Роскачестве. Также пересечь двойную сплошную можно в экстренной ситуации, чтобы избежать ДТП или объехать препятствие. Инспектор ГИБДД, вероятно, не станет выписывать штраф, если будет доказана правомерность действия водителя. Если водитель решил пересечь двойную сплошную в других случаях, то он обязан заплатить штраф в пять тысяч рублей. За это нарушение также можно лишиться прав: наказание зависит от дорожной ситуации. Ранее URA.RU рассказывало, что изменится для автомобилистов в 2024 году. Среди нововведений: отмена зеленого мигающего сигнала и изменение работы желтого сигнала светофора. Также водителей ждут и новые штрафы.