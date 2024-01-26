Свердловский депутат Коробейников привез военным в зону СВО посылки от близких. Фото

27 января 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Для Алексея Коробейникова эта поездка к военным — пятая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников в пятый раз съездил в прифронтовую зону с гуманитарной миссией. Об этом он рассказал в своих соцсетях. Коробейников побывал на территории ДНР и ЛНР. «В этот раз мы доставили нашим ребятам гуманитарную помощь из Тугулымского городского округа, Байкаловского и Слободо-Туринского районов. Привезли все необходимое — от разных технических средств до продуктов питания, медикаментов и, конечно, личных посылок от родных и близких из дома», — поделился депутат на своей странице во «ВКонтакте». В помощь военным-участникам спецоперации РФ на Украине он также доставил УАЗ для выполнения тактических задач на передовой. Отдельную благодарность он высказал компании «Сима-ленд», которая помогает ему с транспортом в таких акциях. «Следующая поездка запланирована на конец марта. Груз повезем из Ирбита, Ирбитского района, Тавды и Таборов. Скорее всего снова соберут груз в Тугулымском ГО, Байкаловском и Слободо-Туринском районах, который мы также обязательно доставим. Контакты координаторов из этих муниципалитетов вы все знаете», — анонсировал Коробейников. Последняя такая поездка у него прошла в ноябре 2023-го. Тогда Коробейников вместе с коллегами работал в Старобельске (ЛНР). Алексей Коробейников также пообщался с луганскими телевизионщиками. Они готовят фильм Фото: страница Алексея Коробейникова в соцсети «ВКонтакте» На УАЗе военные смогут перевозить раненых и транспортировать ценные грузы Фото: страница Алексея Коробейникова в соцсети «ВКонтакте»

Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников в пятый раз съездил в прифронтовую зону с гуманитарной миссией. Об этом он рассказал в своих соцсетях. Коробейников побывал на территории ДНР и ЛНР. «В этот раз мы доставили нашим ребятам гуманитарную помощь из Тугулымского городского округа, Байкаловского и Слободо-Туринского районов. Привезли все необходимое — от разных технических средств до продуктов питания, медикаментов и, конечно, личных посылок от родных и близких из дома», — поделился депутат на своей странице во «ВКонтакте». В помощь военным-участникам спецоперации РФ на Украине он также доставил УАЗ для выполнения тактических задач на передовой. Отдельную благодарность он высказал компании «Сима-ленд», которая помогает ему с транспортом в таких акциях. «Следующая поездка запланирована на конец марта. Груз повезем из Ирбита, Ирбитского района, Тавды и Таборов. Скорее всего снова соберут груз в Тугулымском ГО, Байкаловском и Слободо-Туринском районах, который мы также обязательно доставим. Контакты координаторов из этих муниципалитетов вы все знаете», — анонсировал Коробейников. Последняя такая поездка у него прошла в ноябре 2023-го. Тогда Коробейников вместе с коллегами работал в Старобельске (ЛНР).