26 января 2024

Свердловский депутат Коробейников привез военным в зону СВО посылки от близких. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, коробейников алексей
Для Алексея Коробейникова эта поездка к военным — пятая Фото:

Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников в пятый раз съездил в прифронтовую зону с гуманитарной миссией. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Коробейников побывал на территории ДНР и ЛНР. «В этот раз мы доставили нашим ребятам гуманитарную помощь из Тугулымского городского округа, Байкаловского и Слободо-Туринского районов. Привезли все необходимое — от разных технических средств до продуктов питания, медикаментов и, конечно, личных посылок от родных и близких из дома», — поделился депутат на своей странице во «ВКонтакте». В помощь военным-участникам спецоперации РФ на Украине он также доставил УАЗ для выполнения тактических задач на передовой.

Отдельную благодарность он высказал компании «Сима-ленд», которая помогает ему с транспортом в таких акциях. «Следующая поездка запланирована на конец марта. Груз повезем из Ирбита, Ирбитского района, Тавды и Таборов. Скорее всего снова соберут груз в Тугулымском ГО, Байкаловском и Слободо-Туринском районах, который мы также обязательно доставим. Контакты координаторов из этих муниципалитетов вы все знаете», — анонсировал Коробейников.

Последняя такая поездка у него прошла в ноябре 2023-го. Тогда Коробейников вместе с коллегами работал в Старобельске (ЛНР).

Алексей Коробейников также пообщался с луганскими телевизионщиками. Они готовят фильм
Алексей Коробейников также пообщался с луганскими телевизионщиками. Они готовят фильм
Фото:
На УАЗе военные смогут перевозить раненых и транспортировать ценные грузы
На УАЗе военные смогут перевозить раненых и транспортировать ценные грузы
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Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников в пятый раз съездил в прифронтовую зону с гуманитарной миссией. Об этом он рассказал в своих соцсетях. Коробейников побывал на территории ДНР и ЛНР. «В этот раз мы доставили нашим ребятам гуманитарную помощь из Тугулымского городского округа, Байкаловского и Слободо-Туринского районов. Привезли все необходимое — от разных технических средств до продуктов питания, медикаментов и, конечно, личных посылок от родных и близких из дома», — поделился депутат на своей странице во «ВКонтакте». В помощь военным-участникам спецоперации РФ на Украине он также доставил УАЗ для выполнения тактических задач на передовой. Отдельную благодарность он высказал компании «Сима-ленд», которая помогает ему с транспортом в таких акциях. «Следующая поездка запланирована на конец марта. Груз повезем из Ирбита, Ирбитского района, Тавды и Таборов. Скорее всего снова соберут груз в Тугулымском ГО, Байкаловском и Слободо-Туринском районах, который мы также обязательно доставим. Контакты координаторов из этих муниципалитетов вы все знаете», — анонсировал Коробейников. Последняя такая поездка у него прошла в ноябре 2023-го. Тогда Коробейников вместе с коллегами работал в Старобельске (ЛНР).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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