26 января 2024

Участников группы «Би-2» этапируют из Пхукета в Бангкок для депортации

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Музыкальный фестиваль "Маяк". Екатеринбург, портрет, лева би-2, би-2, бортник егор
«Би-2» планируют депортировать из Таиланда Фото:

Арестованных участников группы «Би-2» этапируют из Пхукета в полицию Таиланда, которая находится в Бангкоке. После этого власти планируют их депортировать. Об этом сообщил генконсул РФ в Пхукете.

«Участников группы Би-2 этапируют с Пхукета в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации», — заявил генконсул РФ в Пхукете. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее «Би-2» оштрафовали в Таиланде. Дело в том, что они выступали без необходимого разрешения. Местный суд выписал штраф «Би-2» в размере 190 долларов, а не 124 тысячи рублей, как сообщалось ранее.

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Арестованных участников группы «Би-2» этапируют из Пхукета в полицию Таиланда, которая находится в Бангкоке. После этого власти планируют их депортировать. Об этом сообщил генконсул РФ в Пхукете. «Участников группы Би-2 этапируют с Пхукета в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации», — заявил генконсул РФ в Пхукете. Его слова приводит РИА Новости. Ранее «Би-2» оштрафовали в Таиланде. Дело в том, что они выступали без необходимого разрешения. Местный суд выписал штраф «Би-2» в размере 190 долларов, а не 124 тысячи рублей, как сообщалось ранее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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