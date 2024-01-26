Участников группы «Би-2» этапируют из Пхукета в Бангкок для депортации

27 января 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

«Би-2» планируют депортировать из Таиланда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Арестованных участников группы «Би-2» этапируют из Пхукета в полицию Таиланда, которая находится в Бангкоке. После этого власти планируют их депортировать. Об этом сообщил генконсул РФ в Пхукете. «Участников группы Би-2 этапируют с Пхукета в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации», — заявил генконсул РФ в Пхукете. Его слова приводит РИА Новости. Ранее «Би-2» оштрафовали в Таиланде. Дело в том, что они выступали без необходимого разрешения. Местный суд выписал штраф «Би-2» в размере 190 долларов, а не 124 тысячи рублей, как сообщалось ранее.

Арестованных участников группы «Би-2» этапируют из Пхукета в полицию Таиланда, которая находится в Бангкоке. После этого власти планируют их депортировать. Об этом сообщил генконсул РФ в Пхукете. «Участников группы Би-2 этапируют с Пхукета в Центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда в Бангкоке для последующей депортации», — заявил генконсул РФ в Пхукете. Его слова приводит РИА Новости. Ранее «Би-2» оштрафовали в Таиланде. Дело в том, что они выступали без необходимого разрешения. Местный суд выписал штраф «Би-2» в размере 190 долларов, а не 124 тысячи рублей, как сообщалось ранее.