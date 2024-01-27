ВС РФ уничтожили командира отряда ВСУ «Белые демоны»

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Яремко был убит в боях за Макеевку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России в зоне спецоперации уничтожила главу отряда «Белые демоны» Василия Яремко. Согласно некрологу, опубликованному в соцсетях, он был ликвидирован в боях за Макеевку.

«Российские военные уничтожили в зоне спецоперации опытного украинского националиста с позывным „Ярый“», — передает МК.ru. Отмечается, что в социальных сетях был опубликован некролог. Согласно нему, 25 января в боях за Макеевку был убит Василий Яремко. Также он возглавлял отряд «Белые демоны».

Ранее ВС РФ в районе населенных пунктов Богдановка и Новгородское поразили президентскую бригаду ВСУ. Кроме того, под атаку попали горно-штурмовая и механизированная украинские бригады. Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев отметил, что нанести удар по силам противника удалось с помощью артиллерии и авиации.

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Армия России в зоне спецоперации уничтожила главу отряда «Белые демоны» Василия Яремко. Согласно некрологу, опубликованному в соцсетях, он был ликвидирован в боях за Макеевку. «Российские военные уничтожили в зоне спецоперации опытного украинского националиста с позывным „Ярый“», — передает МК.ru. Отмечается, что в социальных сетях был опубликован некролог. Согласно нему, 25 января в боях за Макеевку был убит Василий Яремко. Также он возглавлял отряд «Белые демоны». Ранее ВС РФ в районе населенных пунктов Богдановка и Новгородское поразили президентскую бригаду ВСУ. Кроме того, под атаку попали горно-штурмовая и механизированная украинские бригады. Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев отметил, что нанести удар по силам противника удалось с помощью артиллерии и авиации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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