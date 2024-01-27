Армия России в зоне спецоперации уничтожила главу отряда «Белые демоны» Василия Яремко. Согласно некрологу, опубликованному в соцсетях, он был ликвидирован в боях за Макеевку.
«Российские военные уничтожили в зоне спецоперации опытного украинского националиста с позывным „Ярый“», — передает МК.ru. Отмечается, что в социальных сетях был опубликован некролог. Согласно нему, 25 января в боях за Макеевку был убит Василий Яремко. Также он возглавлял отряд «Белые демоны».
Ранее ВС РФ в районе населенных пунктов Богдановка и Новгородское поразили президентскую бригаду ВСУ. Кроме того, под атаку попали горно-штурмовая и механизированная украинские бригады. Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев отметил, что нанести удар по силам противника удалось с помощью артиллерии и авиации.
Армия России в зоне спецоперации уничтожила главу отряда «Белые демоны» Василия Яремко. Согласно некрологу, опубликованному в соцсетях, он был ликвидирован в боях за Макеевку. «Российские военные уничтожили в зоне спецоперации опытного украинского националиста с позывным „Ярый“», — передает МК.ru. Отмечается, что в социальных сетях был опубликован некролог. Согласно нему, 25 января в боях за Макеевку был убит Василий Яремко. Также он возглавлял отряд «Белые демоны». Ранее ВС РФ в районе населенных пунктов Богдановка и Новгородское поразили президентскую бригаду ВСУ. Кроме того, под атаку попали горно-штурмовая и механизированная украинские бригады. Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев отметил, что нанести удар по силам противника удалось с помощью артиллерии и авиации.