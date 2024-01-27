Полпред Якушев проверил готовность регионов к выборам президента РФ

27 января 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев заявил, что каждый избиратель должен получить приглашение на выборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев провел совещания по подготовке к выборам президента России. Во время рабочих поездок Якушев посетил Челябинскую область и Ханты-Мансийский автономный округ, говорится на официальном сайте полпреда. Тема совещаний — готовность регионов к реализации проекта «ИнформУИК», благодаря которому избиратели должны узнать о сроках, месте и форме голосования на выборах. «Особо прошу обратить внимание на качественную отработку заявлений о голосовании вне участков. Необходимо создать условия, при которых каждый избиратель сможет реализовать свое конституционное право на участие в выборах», — отметил Владимир Якушев. Полпред подчеркнул, что каждый избиратель должен получить приглашение на выборы со всеми разъяснениями. Этим должны будут заняться участковые избирательные комиссии. Еще одна тема совещаний — финансирование избирательного процесса и реализация дистанционного электронного голосования в Челябинской области. Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Голосование будет проведено в три дня с 15 по 17 марта. Подробнее о том, что известно о предстоящих выборах — в сюжете агентства.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев провел совещания по подготовке к выборам президента России. Во время рабочих поездок Якушев посетил Челябинскую область и Ханты-Мансийский автономный округ, говорится на официальном сайте полпреда. Тема совещаний — готовность регионов к реализации проекта «ИнформУИК», благодаря которому избиратели должны узнать о сроках, месте и форме голосования на выборах. «Особо прошу обратить внимание на качественную отработку заявлений о голосовании вне участков. Необходимо создать условия, при которых каждый избиратель сможет реализовать свое конституционное право на участие в выборах», — отметил Владимир Якушев. Полпред подчеркнул, что каждый избиратель должен получить приглашение на выборы со всеми разъяснениями. Этим должны будут заняться участковые избирательные комиссии. Еще одна тема совещаний — финансирование избирательного процесса и реализация дистанционного электронного голосования в Челябинской области. Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Голосование будет проведено в три дня с 15 по 17 марта. Подробнее о том, что известно о предстоящих выборах — в сюжете агентства.