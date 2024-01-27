Решетников: банки Мьянмы подключатся к российскому аналогу SWIFT

27 января 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

По словам Решетникова, сейчас идет рост сотрудничества в финансово-банковском секторе между Мьянмой и РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Банки республики Мьянма подключились к российскому аналогу SWIFT, то есть Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). В связи с этим появилась возможность прямых расчетов между данными странами. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, это нужно для того, чтобы бизнес мог свободно покупать и продавать продукцию. «Расширяется сеть корреспондентских счетов между нашими странами. Появилась возможность прямых расчетов через корсчета, без посредничества третьих стран», — передают «Известия» слова Решетникова. Он объяснил, что это нужно для того, чтобы бизнес мог свободно продавать и покупать различную продукцию. Также на данный момент идет рост сотрудничества республики и РФ в финансово-банковском секторе. Как заявил Решетников, сейчас продолжается развитие поддержки делового сотрудничества между странами. Например, Мьянму посещают бизнес-делегации из России. Кроме того, работает совместный Деловой совет и Торговое представительство России в Мьянме. Как надеется министр экономического развития РФ, сотрудники этих структур продолжат помогать бизнесу в выборе перспективных направлений для делового сотрудничества. Ранее сообщалось, что к SWIFT подключились уже 20 стран. В частности, теперь СПФС пользуются 557 банков и компаний, из их числа 159 нерезидентов из 20 стран мира. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Банки республики Мьянма подключились к российскому аналогу SWIFT, то есть Системе передачи финансовых сообщений (СПФС). В связи с этим появилась возможность прямых расчетов между данными странами. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, это нужно для того, чтобы бизнес мог свободно покупать и продавать продукцию. «Расширяется сеть корреспондентских счетов между нашими странами. Появилась возможность прямых расчетов через корсчета, без посредничества третьих стран», — передают «Известия» слова Решетникова. Он объяснил, что это нужно для того, чтобы бизнес мог свободно продавать и покупать различную продукцию. Также на данный момент идет рост сотрудничества республики и РФ в финансово-банковском секторе. Как заявил Решетников, сейчас продолжается развитие поддержки делового сотрудничества между странами. Например, Мьянму посещают бизнес-делегации из России. Кроме того, работает совместный Деловой совет и Торговое представительство России в Мьянме. Как надеется министр экономического развития РФ, сотрудники этих структур продолжат помогать бизнесу в выборе перспективных направлений для делового сотрудничества. Ранее сообщалось, что к SWIFT подключились уже 20 стран. В частности, теперь СПФС пользуются 557 банков и компаний, из их числа 159 нерезидентов из 20 стран мира.