27 января 2024

Севший из-за криков в багажном отсеке самолет Pegasus обыскали

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Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, турбина, боинг-777-200, двигатель ролс-ройс
Сотрудники аэропорта не нашли ничего подозрительного Фото:

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus проверили после экстренной посадки в Анталье. Причиной последней стали заявления СМИ о криках из багажного отделения авиалайнера. Работники аэропорта, однако, никаких нарушений в итоге не выявили.

«По результатам проверки самолета не обнаружено никакой негативной ситуации. Планируется вылет в Эр-Рияд в ближайшее время после дозаправки», — передал источник РИА Новости в аэропорту.

Авиалайнер Pegasus, летевший из Стамбула в Эр-Рияд, был вынужден экстренно сесть в Анталье после того, как экипаж услышал крики о помощи из багажного отсека. Авиакомпания ситуацию не комментировала.

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Самолет турецкой авиакомпании Pegasus проверили после экстренной посадки в Анталье. Причиной последней стали заявления СМИ о криках из багажного отделения авиалайнера. Работники аэропорта, однако, никаких нарушений в итоге не выявили. «По результатам проверки самолета не обнаружено никакой негативной ситуации. Планируется вылет в Эр-Рияд в ближайшее время после дозаправки», — передал источник РИА Новости в аэропорту. Авиалайнер Pegasus, летевший из Стамбула в Эр-Рияд, был вынужден экстренно сесть в Анталье после того, как экипаж услышал крики о помощи из багажного отсека. Авиакомпания ситуацию не комментировала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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