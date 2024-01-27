Севший из-за криков в багажном отсеке самолет Pegasus обыскали

Сотрудники аэропорта не нашли ничего подозрительного
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus проверили после экстренной посадки в Анталье. Причиной последней стали заявления СМИ о криках из багажного отделения авиалайнера. Работники аэропорта, однако, никаких нарушений в итоге не выявили.
«По результатам проверки самолета не обнаружено никакой негативной ситуации. Планируется вылет в Эр-Рияд в ближайшее время после дозаправки», — передал источник РИА Новости в аэропорту.
Авиалайнер Pegasus, летевший из Стамбула в Эр-Рияд, был вынужден экстренно сесть в Анталье после того, как экипаж услышал крики о помощи из багажного отсека. Авиакомпания ситуацию не комментировала.
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