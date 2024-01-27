Происшествия Севший из-за криков в багажном отсеке самолет Pegasus обыскали 28 января 2024 в 04:19 Размер текста - 17 + Сотрудники аэропорта не нашли ничего подозрительного Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самолет турецкой авиакомпании Pegasus проверили после экстренной посадки в Анталье. Причиной последней стали заявления СМИ о криках из багажного отделения авиалайнера. Работники аэропорта, однако, никаких нарушений в итоге не выявили. «По результатам проверки самолета не обнаружено никакой негативной ситуации. Планируется вылет в Эр-Рияд в ближайшее время после дозаправки», — передал источник РИА Новости в аэропорту. Авиалайнер Pegasus, летевший из Стамбула в Эр-Рияд, был вынужден экстренно сесть в Анталье после того, как экипаж услышал крики о помощи из багажного отсека. Авиакомпания ситуацию не комментировала. Самолет турецкой авиакомпании Pegasus проверили после экстренной посадки в Анталье. Причиной последней стали заявления СМИ о криках из багажного отделения авиалайнера. Работники аэропорта, однако, никаких нарушений в итоге не выявили. «По результатам проверки самолета не обнаружено никакой негативной ситуации. Планируется вылет в Эр-Рияд в ближайшее время после дозаправки», — передал источник РИА Новости в аэропорту. Авиалайнер Pegasus, летевший из Стамбула в Эр-Рияд, был вынужден экстренно сесть в Анталье после того, как экипаж услышал крики о помощи из багажного отсека. Авиакомпания ситуацию не комментировала. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям