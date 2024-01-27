27 января 2024

В Турции экстренно сел самолет из-за криков из багажного отсека

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, турбина, авиация, самолет, nord star, nordstar, нордстар, турбина самолета
Крики из багажного отдела самолета вынудили пилотов изменить маршрут Фото:

Авиалайнер турецкой авиакомпании, летевший из Стамбула в Эр-Рияд, был вынужден экстренно сесть в Анталье после криков о помощи из багажного отсека. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya.

«Как утверждается, во время полета самолета, выполняющего рейс из стамбульского аэропорта в Эр-Рияд, экипаж услышал крики „помогите“ из багажного отделения. Пилоты приняли решение экстренно посадить лайнер в аэропорту Антальи», — передает портал HavaSosyalMedya. Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию.

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Авиалайнер турецкой авиакомпании, летевший из Стамбула в Эр-Рияд, был вынужден экстренно сесть в Анталье после криков о помощи из багажного отсека. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya. «Как утверждается, во время полета самолета, выполняющего рейс из стамбульского аэропорта в Эр-Рияд, экипаж услышал крики „помогите“ из багажного отделения. Пилоты приняли решение экстренно посадить лайнер в аэропорту Антальи», — передает портал HavaSosyalMedya. Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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