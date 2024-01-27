Происшествия В Турции экстренно сел самолет из-за криков из багажного отсека 28 января 2024 в 02:39 Размер текста - 17 + Крики из багажного отдела самолета вынудили пилотов изменить маршрут Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиалайнер турецкой авиакомпании, летевший из Стамбула в Эр-Рияд, был вынужден экстренно сесть в Анталье после криков о помощи из багажного отсека. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya. «Как утверждается, во время полета самолета, выполняющего рейс из стамбульского аэропорта в Эр-Рияд, экипаж услышал крики „помогите“ из багажного отделения. Пилоты приняли решение экстренно посадить лайнер в аэропорту Антальи», — передает портал HavaSosyalMedya. Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию. Авиалайнер турецкой авиакомпании, летевший из Стамбула в Эр-Рияд, был вынужден экстренно сесть в Анталье после криков о помощи из багажного отсека. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya. «Как утверждается, во время полета самолета, выполняющего рейс из стамбульского аэропорта в Эр-Рияд, экипаж услышал крики „помогите“ из багажного отделения. Пилоты приняли решение экстренно посадить лайнер в аэропорту Антальи», — передает портал HavaSosyalMedya. Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям