В Турции экстренно сел самолет из-за криков из багажного отсека

Крики из багажного отдела самолета вынудили пилотов изменить маршрут
Авиалайнер турецкой авиакомпании, летевший из Стамбула в Эр-Рияд, был вынужден экстренно сесть в Анталье после криков о помощи из багажного отсека. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya.
«Как утверждается, во время полета самолета, выполняющего рейс из стамбульского аэропорта в Эр-Рияд, экипаж услышал крики „помогите“ из багажного отделения. Пилоты приняли решение экстренно посадить лайнер в аэропорту Антальи», — передает портал HavaSosyalMedya. Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию.
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