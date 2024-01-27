Глава ГУР Буданов заявил о новом обмене пленных с Россией

28 января 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Кирилл Буданов рассчитывает на новый обмен военнопленными Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава ГУР Украины Кирилл Буданов выразил уверенность, что стране удастся провести новый обмен военнопленными с Россией в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала. «Я уверен, что в ближайшее время обмен (военнопленными — прим. URA.RU) все же состоится», — сказал Буданов, слова которого приводит «Страна». В издании напомнили, что именно ГУР занимается проведением переговоров по обмену пленными. Последний обмен был запланирован на 24 января, однако из-за атаки ВСУ мероприятие было сорвано. Ил-76, который транспортировал пленных ВСУ, был сбит с территории Украины, передает телеканал 360. В самолете находились 65 пленных бойцов ВСУ. В ГУР Украины знали о том, кто находится на борту, отмечал президент России Владимир Путин.

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов выразил уверенность, что стране удастся провести новый обмен военнопленными с Россией в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала. «Я уверен, что в ближайшее время обмен (военнопленными — прим. URA.RU) все же состоится», — сказал Буданов, слова которого приводит «Страна». В издании напомнили, что именно ГУР занимается проведением переговоров по обмену пленными. Последний обмен был запланирован на 24 января, однако из-за атаки ВСУ мероприятие было сорвано. Ил-76, который транспортировал пленных ВСУ, был сбит с территории Украины, передает телеканал 360. В самолете находились 65 пленных бойцов ВСУ. В ГУР Украины знали о том, кто находится на борту, отмечал президент России Владимир Путин.