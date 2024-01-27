27 января 2024

Глава ГУР Буданов заявил о новом обмене пленных с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, залужный валерий, Буданов Кирилл, stock
Кирилл Буданов рассчитывает на новый обмен военнопленными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов выразил уверенность, что стране удастся провести новый обмен военнопленными с Россией в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала.

«Я уверен, что в ближайшее время обмен (военнопленными — прим. URA.RU) все же состоится», — сказал Буданов, слова которого приводит «Страна». В издании напомнили, что именно ГУР занимается проведением переговоров по обмену пленными.

Последний обмен был запланирован на 24 января, однако из-за атаки ВСУ мероприятие было сорвано. Ил-76, который транспортировал пленных ВСУ, был сбит с территории Украины, передает телеканал 360. В самолете находились 65 пленных бойцов ВСУ. В ГУР Украины знали о том, кто находится на борту, отмечал президент России Владимир Путин.

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Глава ГУР Украины Кирилл Буданов выразил уверенность, что стране удастся провести новый обмен военнопленными с Россией в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала. «Я уверен, что в ближайшее время обмен (военнопленными — прим. URA.RU) все же состоится», — сказал Буданов, слова которого приводит «Страна». В издании напомнили, что именно ГУР занимается проведением переговоров по обмену пленными. Последний обмен был запланирован на 24 января, однако из-за атаки ВСУ мероприятие было сорвано. Ил-76, который транспортировал пленных ВСУ, был сбит с территории Украины, передает телеканал 360. В самолете находились 65 пленных бойцов ВСУ. В ГУР Украины знали о том, кто находится на борту, отмечал президент России Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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