Глава ГУР Буданов заявил о новом обмене пленных с Россией

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов выразил уверенность, что стране удастся провести новый обмен военнопленными с Россией в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала.
«Я уверен, что в ближайшее время обмен (военнопленными — прим. URA.RU) все же состоится», — сказал Буданов, слова которого приводит «Страна». В издании напомнили, что именно ГУР занимается проведением переговоров по обмену пленными.
Последний обмен был запланирован на 24 января, однако из-за атаки ВСУ мероприятие было сорвано. Ил-76, который транспортировал пленных ВСУ, был сбит с территории Украины, передает телеканал 360. В самолете находились 65 пленных бойцов ВСУ. В ГУР Украины знали о том, кто находится на борту, отмечал президент России Владимир Путин.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.