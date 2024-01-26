Путин: ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины знало, что на борту самолета Ил-76 находятся украинские военнопленные. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
«ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи со студентами — участниками спецоперации на Украине в Санкт-Петербурге. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».
В ГУР Украины до этого признавали, что украинские военнопленные транспортировались для передачи Украине в рамках обмена пленными. Самолет Ил-76 упал в Белгородской области 24 января. Кремль и Минобороны РФ уточнили, что в произошедшем виновата Украина. СК РФ завел уголовное дело по факту теракта и подчеркнул, что удар был нанесен из Харьковской области зенитной ракетой.
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