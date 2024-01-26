Путин: ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ

26 января 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Владимир Путин уточнил, что в ГУР Украины знали об украинских военнопленных на орту самолета Ил-76 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины знало, что на борту самолета Ил-76 находятся украинские военнопленные. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи со студентами — участниками спецоперации на Украине в Санкт-Петербурге. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». В ГУР Украины до этого признавали, что украинские военнопленные транспортировались для передачи Украине в рамках обмена пленными. Самолет Ил-76 упал в Белгородской области 24 января. Кремль и Минобороны РФ уточнили, что в произошедшем виновата Украина. СК РФ завел уголовное дело по факту теракта и подчеркнул, что удар был нанесен из Харьковской области зенитной ракетой.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины знало, что на борту самолета Ил-76 находятся украинские военнопленные. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи со студентами — участниками спецоперации на Украине в Санкт-Петербурге. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». В ГУР Украины до этого признавали, что украинские военнопленные транспортировались для передачи Украине в рамках обмена пленными. Самолет Ил-76 упал в Белгородской области 24 января. Кремль и Минобороны РФ уточнили, что в произошедшем виновата Украина. СК РФ завел уголовное дело по факту теракта и подчеркнул, что удар был нанесен из Харьковской области зенитной ракетой.