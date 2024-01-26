Путин: ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились военнопленные ВСУ

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Владимир Путин уточнил, что в ГУР Украины знали об украинских военнопленных на орту самолета Ил-76 Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины знало, что на борту самолета Ил-76 находятся украинские военнопленные. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи со студентами — участниками спецоперации на Украине в Санкт-Петербурге. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».

В ГУР Украины до этого признавали, что украинские военнопленные транспортировались для передачи Украине в рамках обмена пленными. Самолет Ил-76 упал в Белгородской области 24 января. Кремль и Минобороны РФ уточнили, что в произошедшем виновата Украина. СК РФ завел уголовное дело по факту теракта и подчеркнул, что удар был нанесен из Харьковской области зенитной ракетой.

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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины знало, что на борту самолета Ил-76 находятся украинские военнопленные. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. «ГУР Украины знало, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные», — подчеркнул Владимир Путин во время встречи со студентами — участниками спецоперации на Украине в Санкт-Петербурге. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». В ГУР Украины до этого признавали, что украинские военнопленные транспортировались для передачи Украине в рамках обмена пленными. Самолет Ил-76 упал в Белгородской области 24 января. Кремль и Минобороны РФ уточнили, что в произошедшем виновата Украина. СК РФ завел уголовное дело по факту теракта и подчеркнул, что удар был нанесен из Харьковской области зенитной ракетой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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