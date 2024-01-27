Украина хочет украсть активы РФ на два миллиарда долларов

28 января 2024 в 05:22 Размер текста - 17 +

Украина собирается присвоить себе активы РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Украина планирует украсть активы РФ на сумму более двух миллиардов долларов. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. «На начало 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины вынес 32 положительных „решения“ по <…> конфискации частных активов. <…> Подсанкционными уже стали 688 активов, среди которых десятки предприятий, корпоративные права, жилая и нежилая недвижимость, транспортные средства. Украинские чиновники оценивают их стоимость более чем в 2 млрд долларов», — заявил Полищук в интервью ТАСС. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что планирует получить замороженные российские активы и начать использовать их уже в 2024 году. Он сказал, что «заставит» партнеров разработать правовую базу для этого. В Белом доме также поддержали идею создания закона для конфискации имущества РФ, передает «Национальная служба новостей». Подобные решения, однако, предполагают большие риски. Так, агентство Reuters отмечало, что кража активов не сможет помочь ВСУ и создаст финансовые угрозы для Запада. Кроме того, Россия уже готовит судебный иск, чтобы помешать США и Украине получить свое имущество.

Украина планирует украсть активы РФ на сумму более двух миллиардов долларов. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. «На начало 2024 года Высший антикоррупционный суд Украины вынес 32 положительных „решения“ по <…> конфискации частных активов. <…> Подсанкционными уже стали 688 активов, среди которых десятки предприятий, корпоративные права, жилая и нежилая недвижимость, транспортные средства. Украинские чиновники оценивают их стоимость более чем в 2 млрд долларов», — заявил Полищук в интервью ТАСС. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что планирует получить замороженные российские активы и начать использовать их уже в 2024 году. Он сказал, что «заставит» партнеров разработать правовую базу для этого. В Белом доме также поддержали идею создания закона для конфискации имущества РФ, передает «Национальная служба новостей». Подобные решения, однако, предполагают большие риски. Так, агентство Reuters отмечало, что кража активов не сможет помочь ВСУ и создаст финансовые угрозы для Запада. Кроме того, Россия уже готовит судебный иск, чтобы помешать США и Украине получить свое имущество.