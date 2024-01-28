Путин назвал большим событием запуск зимовочного комплекса в Антарктике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Российские ученые продолжают свою работу в Антарктиде Фото:

Запуск нового зимовочного комплекса на станции «Восток» в Антарктиде является важным и знаменательным событием. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Открытие нового зимовочного комплекса на легендарной станции „Восток“ — это событие большое и знаменательное», — передает слова Путина ТАСС. Глава государства отметил, что открытие комплекса на станции «Восток» имеет особое значение, так же как открытие Антарктиды русскими исследователями два века назад.

Российские ученые продолжают работу в Антарктиде, делая многочисленные открытия. Сейчас в в этом регионе работают пять станций, а «Восток» является самой южной из них. Вместе с капитальным ремонтом, продолжающимся более 40 лет, условия жизни и работы исследователей на станции «Восток» значительно улучшились, заключил Владимир Путин.

Компания «Запсибгазпром» стала единственным исполнителем работ по транспортировке и запуску нового зимовочного комплекса на антарктической станции «Восток». Этот комплекс позволит улучшить снабжение и условия работы на станции, которая является самой удаленной и изолированной из-за сложных климатических условий.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запуск нового зимовочного комплекса на станции «Восток» в Антарктиде является важным и знаменательным событием. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Открытие нового зимовочного комплекса на легендарной станции „Восток“ — это событие большое и знаменательное», — передает слова Путина ТАСС. Глава государства отметил, что открытие комплекса на станции «Восток» имеет особое значение, так же как открытие Антарктиды русскими исследователями два века назад. Российские ученые продолжают работу в Антарктиде, делая многочисленные открытия. Сейчас в в этом регионе работают пять станций, а «Восток» является самой южной из них. Вместе с капитальным ремонтом, продолжающимся более 40 лет, условия жизни и работы исследователей на станции «Восток» значительно улучшились, заключил Владимир Путин. Компания «Запсибгазпром» стала единственным исполнителем работ по транспортировке и запуску нового зимовочного комплекса на антарктической станции «Восток». Этот комплекс позволит улучшить снабжение и условия работы на станции, которая является самой удаленной и изолированной из-за сложных климатических условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...