Запуск нового зимовочного комплекса на станции «Восток» в Антарктиде является важным и знаменательным событием. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Открытие нового зимовочного комплекса на легендарной станции „Восток“ — это событие большое и знаменательное», — передает слова Путина ТАСС. Глава государства отметил, что открытие комплекса на станции «Восток» имеет особое значение, так же как открытие Антарктиды русскими исследователями два века назад.
Российские ученые продолжают работу в Антарктиде, делая многочисленные открытия. Сейчас в в этом регионе работают пять станций, а «Восток» является самой южной из них. Вместе с капитальным ремонтом, продолжающимся более 40 лет, условия жизни и работы исследователей на станции «Восток» значительно улучшились, заключил Владимир Путин.
Компания «Запсибгазпром» стала единственным исполнителем работ по транспортировке и запуску нового зимовочного комплекса на антарктической станции «Восток». Этот комплекс позволит улучшить снабжение и условия работы на станции, которая является самой удаленной и изолированной из-за сложных климатических условий.
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